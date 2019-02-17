ميثاء بنت محمد: مهرجان البولو أسهم في ترويج دبي

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها البالغة بالمشاركة مع أخواتها وإخوانها الرياضيات والرياضيين في هذا مهرجان «سعيد بن حمدان» للبولو، الذي وصفته بمهرجان كبير وفريد، ويمثل أهمية خاصة وبالغة لرياضة البولو، وعشاق ومحبي اللعبة وممارسيها.

وقالت إن هذا التجمع الكبير، سوف ينعكس على اللعبة وترويجها محلياً وخارجياً، وقد أسهم بشكل كبير في ترويج دبي «لؤلؤة الإمارات»، والرياضة الإماراتية عامة، والبولو على وجه الخصوص، ما جعلها قبلة لعشاق اللعبة، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل والصعيد العالمي.

ووجهت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على رعايته الكريمة للمهرجان الأول، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على تشريفه وتتويجه للفرق المشاركة، ما ضاعف من النجاحات.

وأشادت بالعروض الجميلة والمثيرة التي قدمت خلال المباريات، وسط أجواء تنافسية شريفة، في ظل إبراز القدرات والمهارات التي تتطلبها اللعبة، من خلال أداء اللاعبين وتناغمهم مع الخيول.

نجاح

ونجح مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو، فنياً وتنظيمياً، وحقق أهدافه، وكان كرنفالاً رياضياً وعائلياً، أشاع البهجة والسرور في نفوس المسؤولين وكبار الضيوف، وممثلي السلك الدبلوماسي، واللاعبين المواطنين والمحترفين والجمهور معاً.

وأعرب الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي المهرجان، عن سعادته البالغة بالنجاح الفني، وروعة التنظيم، والمستوى الذي قدمه لاعبونا ولاعباتنا، مؤكداً أن هذه النجاحات تشجعنا على تنظيم هذا المهرجان بصفة سنوية.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان، ونادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الذي قدم لرياضة الإمارات واحداً من أفضل الأندية في العالم، والذي يعد مفخرة لنا جميعاً.

وشدد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على أن الكل فاز في هذا المهرجان، سواء اللاعبين أو الجمهور أو المنظمين، لأن كل من شارك وتابع المهرجان خرج سعيداً.

المهرجان

المهرجان اشتمل على مباراتين، كل منها أربعة أشواط، المباراة الأولى كانت للاعبينا ولاعباتنا المواطنين والمواطنات، حيث حملت الفرق الأربعة أسماء «نشوان وإرهاب وسلسبيل وحفيد»، وكلها أسماء خيول صنعت إنجازات عديدة ومدوية، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

المباراة الأولى للاعبينا ولاعباتنا الهواة، وجمعت بين فريقي سلسبيل وحفيد، وقد انتهت المباراة بفوز فريق حفيد على سلسبيل بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتي شاركت فيها سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم ومحمد الحبتور وحبتور الحبتور وطارق الحبتور وراشد الفلاحي وسعود خوري وخالد بن دري وخلف راشد الحبتور وناصر الشامسي وفارس اليبهوني ومحمد بن دري وطارق الحبتور.

إرهاب يتجاوز نشوان

أما المباراة الثانية، والتي خطفت الأضواء، فقد جمعت بين فريقي نشوان ومنافسه فريق إرهاب، والتي انتهت بفوز إرهاب على نشوان بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة، بعد مباراة تخللتها مهارات متميزة، قدمها أبرز نجوم البولو في العالم، حيث وصل هانديكاب كل فريق إلى 30 جول، وهو يعد أعلى تصنيف في البولو.