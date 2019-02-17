المصنفة الأولى تهدّد عـرش سفيتولينا في «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

جاءت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات حافة بالإثارة وبالمواجهات النارية بين أبرز المصنفات على العالم، وفي مقدمتهنّ المصنفة الأولى اليابانية نعومي أوساكا التي ستجد نفسها في مواجهة مرتقبة مع حاملة اللقب الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 7 على العالم وذلك في حال نجحت كل منهما في عبور الدورين الأول والثاني بسلام، وهو أمر متوقّع.

وتنطلق بطولة السيدات اليوم، وتستمرّ إلى 23 من الشهر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار.

وحضر مراسم القرعة التي أقيمت أمس، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير البطولة وروبيرتا كلاريسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس وناصر يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، ودونا كيلسو ممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات و3 لاعبات هن التشيكية بيترا كفيتوفا والدنماركية كارولين فوزنياكي والكندية يوجني بوشارد.

ووضعت القرعة نعومي أوساكا على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب 4 لاعبات حاملات اللقب، وهنّ سفيتولينا بطلة (2017 و2018) والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 3 على العالم وحاملة لقب 2015 والإيطالية سارة إيراني حاملة لقب 2016، والدنماركية كارولين فوزنياكي بطلة نسخـة 2011.

زعامة

بينما تزعمت التشيكية بيترا كفيتوفا حاملة لقب 2013 والمصنفة 2 على العالم، المجموعة الثانية، التي ضمت مواطنتها كارولينا بليشكوفا المصنفة 5 عالمياً ووصيفة نسخة 2015، والألمانية أنجليك كيربر المصنفة 6 عالمياً والهولندية كيكي بيرتينس المصنفة الثامنة.

وتبدو مهمّة ممثلتي التنس العربي، التونسية أنس جابر والعُمانية فاطمة النبهاني صعبة، حيث وضعتهما القرعة في مواجهة الكرواتية دونا فيكيتش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وستلتقي الفائزة في مباراة أنس جابر وفيكيتش ايلينا سفيتولينا حاملة اللقب، وهو ما يؤكد أن طريق اللاعبة التونسية لن يكون سالكاً بالمرة في هذه البطولة.

توقّعات

وتوقع صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن تكون نسخة 2019 من أقوى النسخ في تاريخ البطولة نظراً لمشاركة 9 مصنفات من العشر الأوائل على العالم و5 لاعبات من حاملات اللقب، مشيراً إلى أن منح بطاقات الدعوة الأربع تمّ بشكل مدروس، حيث شملت الكندية يوجني بوشارد المصنفة 80 على العالم وهي إحدى اللاعبات المميزات، حيث سبق أن وصلت إلى نهائي ويمبلدون 2014 وحصلت على التصنيف الخامس عالمياً، بينما وجهت البطاقة الثانية إلى العُمانية فاطمة النبهاني العائدة بقوة إلى ساحة التنس وباعتبارها اللاعبة الخليجية الوحيدة والثانية عربياً مع التونسية أنس جابر، أما البطاقة الثالثة فتم توجيهها إلى الإيطالية سارة إيراني بطلة 2016 التي تظل إحدى اللاعبات المميزات في تاريخ التنس النسائي.