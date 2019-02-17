دراجات شباب الأهلي أبطال سباق الفرقي ضد الساعة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز دراجو نادي شباب الأهلي دبي الفوز بذهبية وكأس سباق الفرقي ضد الساعة لفئة الكبار لمسافة 60 كلم، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات أول من أمس في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة وشارك في السباق 16 دراجاً يمثلون 4 أندية هي: شباب الأهلي دبي - الحمرية - النصر - الفجيرة.

وحقق شباب الأهلي دبي زمناً قدره ساعة و15 دقيقة و14 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 47 كلم الساعة، ومثل الفريق كل من أحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري وسيف معيوف الكعبي وماجد محمد البلوشي.

ونال دراجو الحمرية المركز الثاني وفضية السباق ومثل النادي خالد حسن معيوف وأحمد جاسم سيف وعبدالله عبدالعزيز وسلطان حسن الحمادي، وحصد دراجو النصر المركز الثالث وبرونزية السباق بزمن وقدره ساعة و18 دقيقة و42 ثانية، ومثل النادي عبدالرحمن سالم البلوشي وحمد عبدالله المهيري وجاسم علي حسن وعلي عبدالله الحساني.

وفي نهاية السباق قام عبدالناصر الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين في السباق، وقام بتحكيم السباق الحكم العام علي اليعربي وحكم الوصول عائشة عبدالله، والحكم الميقاتي عبدالله الحوسني، والحكم الثاني سيف الشرقي، والحكام المساعدون محمد السحباني، وعلي الظنحاني، وياسر ريان، ومحمد السعدي، وإيهاب طلعت، وعلي محمد.