تألّق سعودي بحريني ببطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهدت منطقة الروية، في دبي، مزيداً من الزخم الجماهيري، الذي واكب أجواء الإثارة التي أضفتها المنافسات الخليجية، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتختتم بعد غد الإثنين ببطولات النخبة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، قد حددت موعد انطلاقة بطولة النخبة لتكون في تمام الساعة التاسعة صباح الإثنين المقبل، حسب الترتيب الآتي: الشوط الأول «نخبة الفرخ للشيوخ»، الشوط الثاني «نخبة الجرناس للشيوخ»، الشوط الثالث «نخبة الفرخ للعامة»، الشوط الرابع «نخبة الجرناس للعامة»، الشوط الخامس «نخبة الحرار فئة الفرخ (محلي، خليجي)»، الشوط السادس «نخبة الشواهين فئة الفرخ (محلي، خليجي)».

وارتفع عدد الطيور المشاركة في البطولة، ليصل حتى الآن إلى 2180 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، و130 لتصبح البطولة على مقربة من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد الصقور المشاركة فيها.

وتميزت أشواط بطولة الخليجيين بمشاركة واسعة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شاركت صقور قادمة من دول السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، للظفر بالأشواط الرئيسة الأربعة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح البطولة وانتشارها عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وحرص كافة دول المنطقة على المشاركة بها وحصد جوائزها الغالية ومن ثم التأهل إلى بطولة النخبة.

وشهدت بطولة الخليجيين مستويات متقاربة ومنافسات مثيرة، لكن التفوق كان من نصيب السعودية و البحرين حيث حصدت كل دولة بطولتين، في حين جاء التواجد الكويتي والعُماني متميزاً أيضاً.