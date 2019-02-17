اللجنة الأمنية تناقش خط سير طواف الإمارات الدولي للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترأس العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس اللجنة الأمنية لطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية 2019، الاجتماع الثالث للجنة تأمين فعاليات الطواف، الذي عقد في الإدارة العامة للمرور، بحضور أعضاء اللجنة من إدارات المرور في الدولة، وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المكلفة بتأمين خط سير مراحل الطواف من الجهات الحكومية والخاصة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مسارات مراحل طواف، كما تم توزيع المهام والأدوار على الأعضاء كل حسب منطقة اختصاصه، وكذلك التعرف على استعدادات القيادات الشرطية بالدولة لتأمين مسار الطواف. وفي نهاية الاجتماع أكد العقيد جمعة بن سويدان، ضرورة إتمام كافة الترتيبات والإجراءات المرورية المتعلقة بالطواف.