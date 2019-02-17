شباب الأهلي يتصدر الدور الأول لرجال اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تربع شباب الأهلي على قمة الدور الأول لدوري رجال اليد، ليعلن عن نفسه بطلاً لشتاء هذا الموسم عقب فوزه العريض أول من أمس على ضيفه فريق بني ياس بنتيجة 35 ـ 21، ويرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويتوقف رصيد بني ياس عند النقطة التاسعة وضعته في المركز التاسع، وبنفس الجولة فاز العين على الجزيرة وبنتيجة 30 ـ 27، ليرفع العين رصيده إلى 16 نقطة منحته المركز الخامس، بينما جاء الجزيرة سادساً برصيد 14 نقطة، وكان النصر قد أنهى مشواره رابعاً برصيد 18 نقطة. وستحدد استكمال الجولة الختامية للدور الأول والتي أقيمت أمس المركزين الثاني والثالث والذي انحصر بين الشارقة 19 والوصل 18، والمباراة الثانية والتي تجمع بين الوحدة 9 نقاط والظفرة بنفس الرصيد المركزين السابع والثامن.