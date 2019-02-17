بطولة الشرطة للرماية تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق صباح اليوم، بطولة الشرطة للرماية في نسختها السابعة والثلاثين، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 25 فبراير الجاري. ويتنافس في البطولة فرق يمثلون مختلف جميع القيادات الشرطية بالدولة، وقيادة قوات الأمن الخاصة، ومدرسة الشرطة الاتحادية والقيادة العامة للدفاع المدني، إضافة إلى مشاركة منتخبات عربية شقيقة هي السعودية والبحرين والكويت. وتشتمل البطولة على العديد من المسابقات التي تعكس مهارات استخدام السلاح عند رجل الشرطة.