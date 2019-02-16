التسامح يزين اجواء "بريميرليغ" دبي للكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

زين التسامح أجواء (بريميرليغ) دبي للكاراتيه بعدما اتخذت اللجنة العليا المنظمة من "التسامح" شعاراً للجولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة في ربوع الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه في صالة نادي الوصل، وبإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 737 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وكشف اللواء "م" ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، النقاب عن أن "التسامح" سيكون شعاراً للنسخة الحالية من "بريميرليغ" دبي للكاراتيه، تزامنا مع الشعار الذي أطلقته القيادة الرشيدة على 2019 باعتباره عاما للتسامح، تعميقاً لقيم الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة العليا المنظمة للحدث العالمي الكبير، حرصت اليوم على تتويج ضيوف الدولة من رؤساء اتحادات الدول المشاركة في البطولة، بميدالية عام التسامح إيذانا باتخاذ التسامح شعاراً لـ "بريميرليغ" دبي للكاراتيه، وذلك بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ونائبة اللواء "م" الرزوقي.

وعبر سبينوس عن بالغ سعادته باتخاذ "التسامح" شعارا لـ "بريميرليغ" دبي للكاراتيه، مشدداً على أنه دائما ما يشعر بالسعادة عند كل زيادة يقوم بها إلى الدولة، مشددا على أن الإمارات باتت فعلا عالما مصغرا يعيش كل أفراده بحب وانسجام.