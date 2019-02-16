استقبال بالورود لأبطال عربية المبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل بالورود عدد من المسؤولين بعثة منتخب الإمارات للمبارزة الفائز بألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين بالكويت تحت 17، 20 سنة .

والتي وصلت إلى مطار دبي الدولي فجر أمس وكان في مقدمة المستقبلين الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي.

وذلك بحضور سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة رئيس اللجنة المالية بالاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، ومحمد سعيد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية الوطنية.

وعبدالرحمن المليحي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة والمشرف على اللعبة بالنادي وطارق العريطي مدير المراسم والعلاقات الدولية باللجنة الأوليمبية الوطنية وإبراهيم خالد مدير اتحاد المبارزة ومحمد سعد معروف مسؤول الإعلام بالاتحاد.

وكانت البعثة قد وصلت إلى مطار دبي الدولي محملين بـ17 ميدالية منوعة منها 7 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات محققين المركز الأول بالبطولة العربية للمبارزة بعد منافسة قوية مع الكويت الدولة المستضيفة والتي حققت 14 ميدالية وهذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في تاريخ المبارزة في الحصول على هذا العدد من الميداليات.