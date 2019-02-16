الإثارة عنوان انطلاقة «بريميرليغ» دبي للكاراتيه

المصدر: دبي - علي شدهان

سجلت منافسات «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإشراف الاتحاد الدولي.

ودعم مجلس دبي الرياضي، انطلاقة مثيرة في جولة التصفيات التمهيدية أمس في صالة نادي الوصل بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة يمثلون 88 دولة، بينها 8 دول عربية، وفي مقدمتها الإمارات التي يمثلها فريقا النصر والشارقة.

وتكتسب النسخة الحالية من «بريميرليغ» دبي للكاراتيه التي تقام للمرة الرابعة بضيافة الإمارات، وتحديداً دبي، أهمية فائقة كونها جولة تأهيلية إلى أولمبياد طوكيو 2020، ومحطة لرفع تصنيف اللاعبين والحكام على السواء، ما جعل المنافسات مثيرة وحامية منذ محطة التصفيات التمهيدية.

وعلى صعيد التصفيات التمهيدية في اليوم الأول والتي جرت صباح أمس، استهل ممثلا «كاراتيه الإمارات» فريقا النصر والشارقة، مشوارهما في البطولة.

حيث وقع فريق الشارقة الذي تألف من مروان المازمي وخليفة العبار وأمين العوضي في جماعي «الكاتا» في المجموعة التي ضمته إلى جانب فرق من تركيا بـ24.32 درجة، وإيران بـ23.14 درجة، وروسيا 23 درجة، وإسبانيا 23 درجة، والشارقة بـ22.66 درجة، وتأهل منها الفريق التركي، ليلعب النهائي مع نظيره الكويتي.

فيما لعب الفريقان الإسباني والإيراني على المركز الثالث مع نظيريهما الأذربيجاني والإيراني 2 من المجموعة الثانية التي ضمت كرواتيا والكويت وأذربيجان، حيث خاض الفريق الإيراني 2 مباراته وفق النظام الجديد للتأهل حسب الدرجات 2 للتقييم الفني المشتمل على عدة معطيات، والرياضي المستند إلى القوة والسرعة والاتزان، فيما ودع فريق الشارقة المنافسات بعد حصوله على 22.66 درجة.

ممثل النصر

وبدأ الممثل الثاني لـ«كاراتيه الإمارات» في البطولة، النصر مشواره في البطولة في وقت متأخر من مساء أمس عبر لاعبه علي الصاوي المصنف الرابع في التصنيف العالمي لوزن تحت 67 كغم بملاقاة الفائز من مباراة الإيطالي ميلاني لارنزو والكولومبي راميرز جاليرمو، وذلك في فردي «الكوميتيه».

نجاح باهر

ووجه الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر إلى الإمارات ممثلة باتحاد الكاراتيه، لافتاً إلى أن الإمارات عودت جميع أبناء أسرة الكاراتيه في العالم النجاح الباهر في تنظيم واحتضان مختلف البطولات، ومنها «بريميرليغ».

مشدداً أن الاتحاد الدولي ما كان ليوافق على إقامة البطولة في الإمارات لولا ثقته المطلقة بأن التنظيم سيكون باهراً من كل النواحي، مثنياً على دور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

دورة التحكيم

وعقد سبينوس لقاء مع الحكام المشاركين في دورة التحكيم الدولية على هامش «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، بمشاركة 240 حكماً في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، منهم 11 حكماً من الإمارات، قبل أن يعقد لقاء مماثل مع اللجنة الفنية بهدف الاطمئنان على كل ما يتعلق بالحدث العالمي الكبير،.

وذلك بحصور نائبيه اللواء «م» الرزوقي، والتونسي بشير شريف رئيس الاتحاد المتوسطي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات العربية.