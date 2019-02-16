19 ميدالية حصيلة الإمارات في «عالمية الإعاقة الحركية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نجح أبطال الإمارات في حصد 18 ميدالية ملونة في اليوم الثاني «قبل الأخير» لدورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم «ذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019»، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

في كلّ من نادي الثقة لأصحاب الهمم، والجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث أضافت ألعاب القوى 14 ميدالية ملونة لترفع حصيلتها الإجمالية في اليومين إلى 20 ميدالية، خمس ذهبيات وتسع فضيات وستة برونزيات، لتحتل الوصافة بعد المنتخب الجزائري المتصدر لمسابقات «أم الألعاب» بإحرازه عشر ميداليات ملونة منها سبع ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

وفي رمي الرمح للسيدات كراسي متحركة فئة F34 فازت بالذهبية الاماراتية ثريا الزعابي فيما حلت بالمركز الثاني مواطنتها سعاد الحمادي بتسجيل مسافة 8,42م، وفي مسابقة الصولجان للسيدات أحرزت الفضية الإماراتية نورة الكتبي.

وبسباق 100م عدو تحت 17 سنة للكراسي فاز بالمركز الاول والذهبية الإماراتي أحمد نواد، فيما حصل على البرونزية الإماراتي محمد الشحي.

وفي سباق 100 م للرجال كراسي متحركة حصد الفضية البطل الإماراتي محمد الحمادي، وفي منافسات دفع الجلة للرجال فئة تحت 20 سنة كراسي، نال الذهبية الرامي الإماراتي علي حسين ونال البرونزية الاماراتي سعود عبد العزيز بمسافة 4,80 متر.

وفي دفع الجلة للرجال فئة F33 حصد الفضية الإماراتي عبد العزيز الشحي بينما حصل على البرونزية مواطنه أحمد الحوسني، وضمن منافسات رجال كراسي متحركة فئة F34 حصد البرونزية لاعبنا أحمد النقبي بمسافة 5,49 م ونال البرونزية.

كما توّج اللاعب "محمد الحمادي" بذهبية منافسة T34، ضمن مسابقة 1500 م كراسي.وكان لاعبنا محمد الزرعوني قد حصد 3 ميداليات ذهبية أمس في لعبة الريشة الطائرة، كما تقلد يوسف الكعبي فضية الفئة المفتوحة لتنس الطاولة، وحصد سباح الإمارات حميد المنصوري فضية سباق 100 متر حرة.

وعبر الزرعوني عن سعادته بحصوله على 3 ميداليات ذهبية، لافتاً إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية من بين جميع المتسابقين من مختلف الجنسيات.