كأس العالم لرماية أصحاب الهمم تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تستمر حتى 24 الجاري على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة.

يشارك في البطولة 440 مشاركاً منهم 220 لاعباً ولاعبة يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود الذين يمثلون 47 دولة.

وتؤهل الأرقام المسجلة بمنافسات البطولة أصحابها للمشاركة في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وفي المنافسات الدولية، وتخضع للتحكيم والرقابة من الاتحاد الدولي لرماية المعاقين للإشراف على سير البطولة ونتائجها.