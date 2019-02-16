النصر يحتج على استثناء القيد في السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قدمت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية اعتراضاً رسمياً على التعميم الصادر من اتحاد السلة الخاص بفترة التسجيل الاستثنائية للمحترفين الأجانب للموسم الحالي واعتبر النصر هذا التعميم مخالفاً للوائح المحلية والدولية.

ويتعارض مع طبيعة تسجيل ومشاركة اللاعبين الأجانب حسب الفترة التي حددها الاتحاد سابقاً وهي من 29 أغسطس 2018 حتى اليوم الذي يسبق بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الرجال، واعتبر النصر التعميم في شكله الحالي لا يصب في مصلحة اللعبة والأندية، وإنما يصب في مصلحة أندية بعينها.

وأوضح عبد الرازق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية أن الاستثناء الذي أصدره الاتحاد مخالف أيضاً للتعميم الأخير الذي كان صدر من الاتحاد في 25 ديسمبر الماضي وحدد خلاله يوم 8 يناير 2019 موعداً نهائياً لتسجيل الأجانب.

وطالب الهاشمي بإلغاء الاستثناء، وقال إن ناديه لم يتلق رداً أو توضيحاً من جانب الاتحاد.

كما أوضح الهاشمي أن ناديه لم يتلقَ أيضاً أي رد من الهيئة العامة للرياضة التي تم إحاطتها بالاعتراض يوم 3 فبراير الجاري وبكافة صور الخطابات الرسمية التي تم إرسالها إلى اتحاد السلة بشأن هذا الاستثناء.