شواطئ دبي تحتضن ختام «الشراعية 22 قدماً»

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، حدثين رياضيين بحريين للمرة الأولى في الإبحار الشراعي المحلي التراثي والحديث. حيث تنطلق منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

و(الحداثة) متمثلة في إقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة (دبي جونيور ريغاتا) للشراعية الحديثة. ويأخذ السباقان اليوم (السبت) أهمية خاصة كون الفعاليات مخصصة فقط للشباب والناشئين والصغار، فعلى صعيد سباق القوارب الشراعية، فإن المنافسة تشتمل على فئتين الأولى الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى)، والثانية الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

مشاركة كبيرة

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت ومنذ يوم الأحد الماضي فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث الكبير، حيث وصل العدد إلى 54 قارباً منها 14 قارباً ستشارك في فئة الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 كحد أقصى)، و40 قارباً ستتنافس على المراكز الأولى في فئة الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

وفيما يتعلق بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة فإن المنافسات تقتصر على فترتين صباحية ومسائية اليوم، حيث ينحصر التنافس هذه المرة على 4 فئات (صغار أوبتمست) أشبال تحت 12 سنة وفتيات تحت 12 سنة و(الناشئين ليزر 4.7) تحت 17 سنة وناشئات تحت 17 سنة.

برنامج زمني

واعتمدت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بالمنافسات اليوم، حيث سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً الاجتماع التنويري بين المتسابقين والمتسابقات المشاركين في الحدث مع اللجنة المنظمة لشرح التعليمات وشروط المشاركة وتوضيح كورس ومسار السباق.

وينتقل التنافس إلى عرض مياه الخليج العربي بمحاذاة شاطئ جميرا عند الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً موعد نهاية الفترة الأولى والراحة الخاصة بالمتسابقين والمتسابقات، على أن تستأنف المنافسات في الثانية إلا الربع ظهراً حتى الثالثة والنصف ليتم بعدها تتويج أبطال الجولة والختام.