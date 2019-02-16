نيشكوري يتطلع إلى لقب «دولية دبي للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ لاعب التنس الياباني كاي نيشكوري، المصنف السابع عالمياً، رحلة البحث عن لقبه الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق غداً على استاد السوق الحرة.

وأصبح مصنف اليابان الأول ومواطنته نعومي أوساكا العام الماضي، أول ثنائي ياباني يبلغ نصف نهائي إحدى بطولات غراند سلام معاً في الولايات المتحدة المفتوحة.

وقدم نيشكوري أخيراً عروضاً قوية توّجها الشهر الماضي ببطولة بريسبن إثر تغلبه في النهائي على الروسي دانيل ميدفيديف، وبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة قبل أن يقرر الانسحاب منها بسبب الإصابة أمام نوفاك ديكوفيتش الذي تُوج لاحقاً باللقب.

ثأر

ويعد الفوز الذي حققه في بريسبن الأول له منذ 3 سنوات تقريباً، ثأر خلاله نيشكوري من الخصم الذي هزمه في نهائي بطولة طوكيو العام الماضي، وهو ثاني نهائي له في بريسبن بعد أن سقط في الأول أمام غريغور ديمتروف، غير أنه تمكّن في الموسم التالي من رد اعتباره وأطاح بديمتروف في طريقه إلى نهائي بريسبن 2019.

إصابة

وحالت الإصابة التي تعرض لها نيشكوري في رسغ اليد الموسم الماضي دون مشاركته في المنافسات الدولية لعدة أشهر، بما فيها بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى إلى تراجع تصنيفه العالمي إلى المركز 39، غير أنه سرعان ما تدارك الأمر وأنهى موسمه سابعاً على العالم.

وقال: «استغرق الأمر فترة حتى عدت إلى سابق عهدي رغم الألم الذي كابدته في رسغي في ذات الوقت، وأخذ مني وقتاً لا بأس به حتى شفيت بشكل كامل، لم أكن أتصور في ذلك الوقت أني سأكون ضمن المصنفين العشر الأوائل، غير أني كنت سعيداً بإنهاء موسمي على ذلك النحو في لندن العام الماضي».