الشارقة وكلباء يشاركان بالبطولة العربية للجودو في مراكش

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو من خلال تقرير محمد جاسم الأمين العام المساعد للاتحاد على استعدادات ناديي الشارقة واتحاد كلباء للمشاركة في فعاليات البطولة العربية للأندية الأبطال الـ14 للرجال، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الحالي بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.

وقال الدرعي إن ناديي الشارقة واتحاد كلباء جديران بتمثيل الجودو الإماراتي خلال تلك التظاهرة الرياضية العربية التي يحتضنها الأشقاء في المملكة المغربية، بعد أن مثل الجودو الإماراتي في البطولة الماضية بمقر نادي الفجيرة، ليأتي الدور على ناديي الشارقة، واتحاد كلباء.