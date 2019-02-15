3 ذهبيات لنورة في «عربية المبارزة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصدت لاعبتنا نورة محمد حسن البريكي، 3 ميداليات ذهبية في فئات الناشئين والأشبال والفرق بالبطولة العربية للأشبال والناشئين للمبارزة في الكويت.

وتستعد نورة البريكي لخوض منافسات بطولة العالم للمبارزة للسيدات في النمسا، يومي 16 و17 الجاري، ضمن فئتي المبارزة الفردية والفرق. وعبرت اللاعبة عن فخرها بالميداليات الذهبية التي تكرّم جهودها المستمرة وشغفها باللعبة، وتوجهت بالشكر إلى عائلتها ومدربها على دعمهم الكبير.

وثمنت التشجيع الكبير الذي حصلت عليه من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وقالت «أتمنى تحقيق إنجاز في بطولة العالم بالنمسا، يكون مصدر فخرٍ للإمارات وللأكاديمية».

وهنأت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية نور البريكي بالإنجاز، وأكدت دعمها المستمر للاعبات من مواطنات الدولة، وبخاصة عضوات «برنامج النخبة للرياضيات» التابع للأكاديمية.

وكانت نورة البريكي انضمت في نوفمبر الماضي إلى برنامج «نخبة الرياضيات» في الأكاديمية، بعد عملية تقييم واختيار صارمة، وفي غضون 3 أشهر استهلّت البريكي مسيرتها بإنجاز الميداليات.