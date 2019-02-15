737 لاعباً ولاعبة يشاركون في «بريميرليغ» دبي للكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم، منافسات «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، بتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وبدعم مجلس دبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي، وضيافة نادي الوصل، حتى الأحد المقبل، وللمرة للرابعة على التوالي، التي تقام فيها البطولة على أرض الدولة، وتحديداً بدبي.

وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته النسخ الثلاث الماضية، ما دفع الاتحاد الدولي إلى جعل دبي مدينة دائمة لاحتضان إحدى جولات البطولة التي تعتبر واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي في حسابات تصنيف اللاعبين والحكام، والمشاركة في الدورات الأولمبية تحديداً.

وأقربها أولمبياد طوكيو 2020، ويشارك في النسخة الرابعة من «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، 737 لاعباً ولاعبة، يمثلون 86 دولة، بينها 8 دول عربية، تتقدمها الإمارات، إلى جانب السعودية والكويت ومصر والأردن والجزائر والمغرب وتونس.

حيث يعتبر المشاركين في النسخة الرابعة، صفوة نجوم ونجمات الكاراتيه في العالم، جاؤوا للمنافسة على ألقاب وجوائز مختلف الأوزان في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه».

شخصيات

وتحظى البطولة بحضور كوكبة من الشخصيات المرموقة في عالم الكاراتيه، يتقدمهم الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي،.

حيث أكمل اتحاد الإمارات للكاراتيه، كافة الترتيبات الخاصة باحتضان الحدث العالمي الكبير، من خلال عمل اللجان المتعددة، التي شكلها الاتحاد قبل وقت مبكر، وضمت كوادر وطنية محترفة، وأسماء مميزة أخرى، ومجموعة من المتطوعين والمتطوعات، جمعهم هدف واحد، هو بلوغ النجاح التنظيمي والإداري التامين في النسخة الرابعة، كما في النسخ الثلاث الماضية.

نجوم

ويمثل «كاراتيه الإمارات» في النسخة الرابعة من «بريميرليغ» دبي، نجوم ونجمات فريقي النصر والشارقة، حيث يشارك النصر في فردي «الكوميتيه» بلاعبه علي الصاوي، المصنف الرابع في التصنيف العالمي لوزن تحت 67 كغم، بينما يشارك الشارقة بفريق «الكاتا»، المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار.

وتشهد النسخة الرابعة، مشاركة نجمات ونجوم لامعين، منهم الياباني ريو كيونا بطل العالم، والإسبانيان داميان كوانتيرو، ثاني العالم، وساندرا سانشيز بطلة العالم، والفنزويلي أنطونيو دياز، واليابانيون كيو شيميزو، ثاني العالم، وشيم بابا وهيكارا أونو، والتركي علي سوفاوغلو، ولوموا شانج من هونغ كونغ، والإيطالي جان لوكا جالو، والمصريان سارة عاصم وأحمد أشرف، والإماراتي مروان المازمي.

أبطال

وفي مسابقة «الكوميتيه»، يشارك في النسخة الرابعة من «بريميرليغ» دبي للكاراتيه، كوكبة من البطلات والأبطال، منهم الأذربيجاني رافاييل أجاييف، والإيرانيان سجاد جان زاده وعلى فدكار، والأتراك ايراي سمدان واوجر اكتاس وسيراب أوغلو، والفرنسي ستيفن داكوستا، والبرازيلي فيج يورا، واليابانيان كين نيشامورا وايومي أوكوسا، والألماني جوناثان هاروني.

تميز

ووجّه اللواء «م» الرزوقي، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعاية سموه البطولة، مُرحِّباً بجميع المشاركين في النسخة الرابعة، لافتاً إلى أن إقامة الحدث في دبي للمرة الرابعة، دليل على براعة أبناء الإمارات في التنظيم والإدارة، واعداً بنسخة رابعة أكثر إبهاراً وتميزاً.

مثنياً على جهود اللجان العاملة، والمتطوعين، والرعاة والداعمين ونادي الوصل، لافتاً إلى أن الجميع يستحق الشكر، مشدداً على أن المشاركة الكثيفة في النسخة الرابعة، دليل حرص أبطال وبطلات العالم على الوجود في جولة دبي المميزة في كل شيء.