الشارقة تستضيف تحدي الترايثلون

المصدر: الشارقة - وام

‫ نظمت إمارة الشارقة، ضمن فعاليات برنامج «المدن المضيفة»، تحدي ترايثلون، باستضافة فريق «آنجل وولف»، السفير العالمي في دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة بأبوظبي 2019، التي تقام من 14 إلى 21 مارس المقبل.

جرت فعاليات التحدي، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية في إمارة الشارقة لبرنامج «المدن المضيفة»، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لإمارة الشارقة.

وحميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية مدينة الحمرية، وسعيد عبيد بوفيير الشامسي مدير الديوان الأميري في الحمرية.

أقيم التحدي الذي يحمل اسم «تراي ويذ ريو»، في مدينة الشارقة، على شاطئ مدينة الحمرية، تحت شعار «معاً نستطيع».

وتمثل الحدث بإتمام التحدي الرياضي الذي يتمحور حول شخصيتين، هما الأب نِك وابنه ريو، حيث يرافق نِك ابنه ريو طوال الرحلة بكاملها في 4 مراحل رياضية، هي السباحة لـ 1900 متر، ثم ركوب الدراجة الهوائية لـ 90 كم، ثم الجري لـ 21 كم، وأخيراً المشي لمسافة كيلو متر، بحيث يرافقه في مرحلة السباحة في قوارب التجديف، ثم يجلس ريو في مقعد الدراجة الهوائية المعدل في مرحلة ركوب الدراجات، وبعدها يدفع نِك ابنه ريو في كرسي مصمم خصيصاً للمشاركة في سباقات الجري والمشي.