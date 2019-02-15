ذهبيتان للعرياني والحوسني وفضية لسارة السناني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

واصل أبناء الإمارات تألقهم في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، حيث أضافوا 9 ميداليات ملونة في ألعاب القوى (ذهبية وفضيتان و3 برونزيات) إضافة إلى ذهبية وبرونزية في الرماية، وفضية في تنس الطاولة، ونجح بطلنا عبد الله سلطان العرياني، أول من أمس.

في إحراز ذهبيته الرابعة، محققاً المركز الأول في ختام منافسات الرماية، ضمن فئة 50 م رجال وسيدات وبندقية وضع الرقود، فيما حصدت الألمانية إلك سيليجر المركز الثاني والميدالية الفضية، لتذهب برونزية المنافسة إلى الرامي الإماراتي عبد الله سيف العرياني.

كما أضاف بطل الإمارات أحمد الحوسني ذهبية رمي الرمح بفئة F33، محققاً رقماً شخصياً جديداً، وقدره 18,59 م، وحل وصيفاً الجزائري كامل كاردجان، ونال الفضية بمسافة 17,42 م، وجاء بالمركز الثالث ونال البرونزية، لاعب منتخبنا الوطني حسن علي عبيد، بمسافة 15,25.

وفي سباق دفع الجلة للسيدات فئة F32F33، حصدت الجزائرية أسمهان بوجدار الذهبية بمسافة 6,34 م، ونالت الفضية، الإماراتية سارة السناني، بمسافة 4,88 م، وحصلت على البرونزية مواطنتها نورة الكتبي. وفي منافسات كرة الطاولة، حقق لاعبنا يوسف راشد الكعبي فضية فئة «SM6-7»تدقيق

واستطاع البطل عبد الله سلطان العرياني، أن يحقق ذهبيته بعد حصوله على دقة تصويب 618.9، بينما نالت الألمانية إلك سيليجر، الميدالية الفضية بعد حصولها على دقة تصويب 610.5، ليسجل عبد الله سيف العرياني المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد إحرازه دقة تصويب 608.5 من إجمالي التصويبات، في المنافسة التي اختتمت فعالياتها.

وشهدت مشاركة 4 متسابقين من دولة الإمارات ومتسابقة من ألمانيا.

وعلى صعيد منافسات فئة 10 متر سيدات ورجال بندقية وضعية الرقود، حصدت المتسابقة السويسرية نيكول هايسلر ذهبية المنافسة، بعد حصولها على دقة تصويب 631.5.

فيما نال اللاعب الهندي سريهارشا ديفارادي راماكريشنا، فضية الفئة بعد حصوله على دقة تصويب 631.1، لتذهب برونزية المنافسة التي أقيمت على ميدان نادي الذيد الثقافي الرياضي، من نصيب اللاعب النمساوي جوهان وندوفر، بعد حصوله على دقة تصويب 626.3، ضمن منافسة شهدت مشاركة متسابقين من ألمانيا والإمارات.

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وبهذه النتائج، يكون رماة الإمارات قد حققوا إنجازاً كبيراً لدولتهم خلال البطولة، حيث أحرزوا 4 ميداليات ذهبية، عن طريق الرامي عبد الله سلطان العرياني وحده.

فيما وصل إجمالي الميداليات التي حصدها لاعبو المنتخب الوطني الإماراتي للرماية خلال مشاركتهم، على صعيد منافسات الرماية وحدها، إلى 13 ميدالية ملونة في جميع الفئات، وهي 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضيّة، و6 برونزية، أحرزت اللاعبة لطيفة السويدي واحدة منها، كأول لاعبة إماراتية تنال ميدالية في مثل هذه البطولة.

طاولة

على جانب آخر، ومن منافسات كرة تنس الطاولة، حسم منتخب تايلاند لقب فئة «إس إف 4-5» على ملاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة، التي تستضيف المنافسات حتى 15 فبراير الجاري، عن طريق اللاعب سرينغام واسانا، الذي حصل على المركز الأول، وجاء مواطنه سرينغام بانواس في المركز الثاني، أما المركز الثالث، كان من نصيب لاعب هونغ كونغ يين وينغ كي.

وفي فئة «إس إم 1»، حصل اللاعب المجري إندري ماجور على المركز الأول، وتبعه في المركز الثاني لاعب كوريا الجنوبية كون هاي لي، وحل في المركز الثالث مواطنه يون ميونغ كو.

وفي المركز الرابع، الكازاخستاني جورجي شيتفيروف، أما فئة «إس إم 2»، انتزع لاعب كوريا الجنوبية جان بيونغ سونغ، المركز الأول، وجاء في المركز الثاني التايلاندي ثيراي شيوونغ، وفي المركز الثالث، لاعب كازاخستان بيركيت أكزهيجتوف.