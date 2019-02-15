«جائزة الشارقة للأسرة الرياضية» تكرم المتطوعين واللجان

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كرّم مجلس أمناء «جائزة الشارقة للأسرة الرياضية»، أول من أمس، أعضاء اللجان المشاركة والمتطوعين الذين ساهموا بإنجاح الدورة الثانية من الحدث الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي انطلق تحت شعار «أبطال خلف الأبطال».

وذلك في الحفل الذي استضافته واجهة المجاز السياحية بالشارقة، بحضور كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وندى عسكر النقبي أمين عام الجائزة، وعدد من رؤساء المجلس إلى جانب أعضاء اللجان المشاركة والشباب والشابات المتطوعين، كما شهد الحفل حضور كافة أعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وقال عيسى هلال الحزامي: نحن فخورون بالشابات والشباب الذين شاركوا واجتهدوا في إنجاح الدورة الثانية من الجائزة، التي تحمل رسالة وطنية تؤكد على أهمية الأسرة الرياضية في المشروع التنموي الثقافي الذي يسود دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، ودورها في تعزيز أواصر الترابط الأسري، الذي ينعكس بصورة إيجابية على الواقع الاجتماعي.

وتشجع الأسر الإماراتية كافة إلى تبنّي ثقافة الرياضة الأسرية، وتحويلها إلى نمط حياتي يومي، وأضاف الحزامي:

عكست جهود اللجان العاملة في هذا المشروع الوطني، إلى جانب عدد الأسر المشاركة مدى نضج الوعي لدى الأسر الإماراتية، الأمر الذي يؤكد نجاح الجائزة في تقديم نفسها كواحدة من الفعاليات الأبرز على مستوى الوطن العربي، التي تعنى بمختلف أفراد المجتمع الإماراتي، من خلال تركيزها على مواصلة النهوض بكافة أفراد العائلة، بالإضافة إلى شمولية الجائزة وانسجامها مع توجهات إمارة الشارقة، بدمج ذوي الإعاقة في شتى الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الإمارة.