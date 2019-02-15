نجوم البولو يدشنون مهرجان سعيد بن حمدان

المصدر: دبي - فائز بجبوج

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو.

والذي يحظى بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم اللعبة في العالم، حيث يصل الهانديكاب في هذا المهرجان الى 30 جول وهو التصنيف الأعلى في العالم، بالإضافة لكونه الأعلى جوائز، حيث بلغت بمجملها مليون درهم للفائزين إلى جانب الهدايا القيمة للميزين في هذا المهرجان الكبير، والذي يتزامن مع «عام التسامح».

البداية بمباراة المواطنين

ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال لحضور المهرجان، كما لبس نادي ومنتجع الحبتور حلة جديدة ازدانت بعلم دولتنا الغالية والإعلام الملونة وقد أعد برنامجا حافلا يتضمن مباراة المواطنين ومباراة المحترفين ويتخللهما عروض في ركوب الخيول تقدمها أكاديمية الفروسية بنادي ومنتجع الحبتور.

وسيبدأ المهرجان، بعروض موسيقية لشرطة دبي وفي الثانية ظهراً تنطلق مباراة المواطنين، حيث يشارك كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم ومحمد الحبتور وخلف راشد الحبتور ومحمد بن دري وعمرو زيدان وراشد الفلاحي وفارس اليبهوني وراشد الحبتور وحبتور الحبتور ويوسف بن دسمال وخالد بن دري، وسيلعب كل مواطن شوطين من أصل ثلاثة أشواط.

صراع المحترفين

وفي الثالثة عصراً، يشهد الحضور عرضاً للخيول وفي الساعة الرابعة سيكون الحضور على موعد مع مباراة المحترفين.

والتي يشارك فيها فريق نشوان ومنافسه إرهاب ويضم التشكيل كل من الفريدو كابيللا 9 جول وفاكوندو سولا 9 جول وخوان زافاليتا 8 جول واليخاندرو موزيو 8 جول ورولي لابلاكيت 7 جول ماركوس اريا 7 جول ماتيس بنيوت 6 جول وسانتياجو لابورد 6 جول، وفي الخامسة مساء يقوم راعي المهرجان بتتويج الفرق المشاركة في المهرجان يعقبه عرض للخيول.

تحقيق الأهداف

ووجه القطب النصراوي حميد بن دري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعايته ودعمه للمهرجان وتوجيهاته الكريمة برعاية الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للمهرجان، وقال: إن المهرجان هو الأول من نوعه بالمنطقة والعالم.

ويحظى باهتمام محلي وعالمي لما يضمه من كوكبة من أبرز اللاعبين العالميين والمحليين، وسيكون فرصة ذهبية للاعبينا والجمهور الذي سيستمتع بعرض فني راقي وعالي المستوى بفنون رياضة الملوك، وأضاف: إن الفرق المشاركة، سوف ترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر، وستحمل هذه الفرق أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرّفة للإمارات.

وأشار الى أن الدخول مجاني وستفتح الأبواب في الواحدة ظهرا وهناك منطقة مخصصة لألعاب الأطفال الذين سيرافقون عائلاتهم.

احتضان المهرجان

ومن جانبه أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بأن يحتضن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية هذا المهرجان، موجها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على رعايته ودعمه للمهرجان وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته للمهرجان الكبير للبولو وهو الحدث الأبرز بالمنطقة،.

وأكد ان كافة الاستعدادات قد اكتملت لهذا المهرجان والذي وصفه بالرائع والأول من نوعه في منطقتنا والشرق الأوسط والأقصى وهو يضاهي أعرق وأكبر البطولات العالمية، معرباً عن سعادته بتواجد العنصر النسائي، يتقدمهن سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فارسة البولو.

شعار النصر

حرص سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم العاشق لنادي النصر، على وجود شعار قلعة العميد على جميع قمصان اللاعبين المحترفين والمواطنين، كما ستحمل الفرق الأربعة المشاركة، أسماء الخيول التي صنعت الإنجازات لدبي ودولة الإمارات وهي: نشوان وسلسبيل وإرهاب وحفيد.