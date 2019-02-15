ثاني جولات «الفلاي بورد» في كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم تحديات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لـ «الفلاي بورد» الاستعراضية.

في منطقة كاسر الأمواج، على كورنيش العاصمة، وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن منافسات الفلاي بورد، جزء مهم في البطولات والأحداث الرياضية التي ينظمها النادي طيلة الموسم، وهي بالدرجة الأولى منافسات استعراضية للجمهور، أكثر من تنافسية بين المتسابقين، خاصة أنها تجمع بين الاستعراض والحركة المستمرة لكل المتسابقين.

ومحاولة الوصول لأعلى رصيد من النقاط من قبل كل متسابق، وهي رياضة قوية، انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين شريحة الشباب، وأضاف الرميثي: أن يصادف إقامة الاستعراض، يوم عطلة، أمر مهم أيضاً، خاصة أن كاسر الأمواج، يتحول إلى مزار عائلي وأسري في الإجازات الأسبوعية، بالإضافة لتوافد السياح في هذه الأيام، ونتوقع نجاحاً جماهيرياً كبيراً ومنافسة قوية.

وتابع: لمسنا الكثير من الرضا لدى المتسابقين في الموسم الماضي، مع إطلاق البطولة للمرة الأولى، وحاولنا أن نصل في هذا الموسم إلى تطبيق المقترحات المختلفة للمتسابقين، والتفاعل معها بشكل أكبر، وتطبيق أفضل للقوانين واللوائح التي تحكم هذه الرياضة، ونحن بدورنا في النادي البحري، حريصون على أن نضمن لها طريقاً ممهداً لكي ترسخ حضورها بشكل أقوى في كل موسم.