شباب الأهلي يستهدف صدارة دوري اليد من بوابة بني ياس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم مباراتان في ختام الدور الأول لدوري الرجال لكرة اليد، الأولى يستهدف فيها فريق شباب الأهلي الحفاظ على الصدارة التي يعتليها برصيد 21 نقطة.

وذلك عبر بوابة ضيفه فريق بني ياس، صاحب الترتيب التاسع برصيد 8 نقاط، والكفة تصب في صالح أصحاب الأرض، في تحقيق فوز منطقي.

والبقاء في القمة، لفارق الخبرة والإمكانات والألقاب والإنجازات، قياساً بمنافسه السماوي، الوافد الجديد على مسابقات الرجال هذا الموسم، والذي يجاهد لإثبات ذاته، وإحداث مفاجأة، رغم إدراكه لصعوبتها، ولكن تطلعاً للهروب من القاع، وهو ما يضعه شباب الأهلي في حساباته، وأنه يحترم منافسه تماماً، أما المباراة الثانية اليوم، تشهدها الصالة البنفسجية بدار الزين، وهي أكثر قوة وندية.

حيث تجمع العين مع الجزيرة في ديربي خاص جداً، خاصة أن الزعيم صاحب الأرض، يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ويتفوق بفارق الأهداف عن منافسه فخر أبوظبي، ومن هنا، تكمن أهمية اللقاء والفوز للفريقين، لأن تجاوز أحدهما للآخر، سيفض الشراكة بينهما، ويحسن من موقعه في الترتيب العام، ويقترب خطوة للأمام في طريق المنافسة على اللقب.

وبالتأكيد، سيدفع مدرب الجزيرة، ثابت محفوظ، بكوكبة نجوم فريقه في سعيه للفوز، والذي سيعوض من خلاله خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل 24/‏23، وفي المقابل، لن يختلف الحال عند أصحاب الأرض، بعد أن أظهر الفريق البنفسجي تطوراً ملحوظاً في الأداء، وقدم مباراة قوية في الجولة الماضية أمام النصر، خسرها بشرف بفارق هدف بنتيجة 29/‏28.