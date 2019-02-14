إيقاف لاعب «يد العين» 13 مباراة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد في 12 مارس المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مساء أمس، حيث وافق المجلس على توصية لجنة المسابقات بإيقاف لاعب نادي العين إبراهيم محمد علي غريب لمدة 13 مباراة وغرامة مالية 12 ألف درهم، وذلك نتيجة السب والاعتداء بالضرب على حكم مباراة العين والنصر الجمعة الماضية في مسابقة الدوري العام.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ القرار الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن إلغاء الفقرة المعنية بتحديد مدة الإقامة كشرط لتسجيل اللاعبين من فئة المقيمين في الدولة، وكذلك اعتماد قائمة بعثة منتخب الناشئين المشارك في البطولة الودية الدولية بالكويت خلال الفترة من 24 إلى 27 الجاري، إلى جانب اعتماد قائمة بعثة منتخب الأشبال المشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 25 الجاري، وأيضاً اعتماد المراحل السنية لمسابقات الموسم الرياضي 2019 /‏ 2020.

وجاءت نتائج الجولة الثامنة وقبل الأخيرة بالدور الأول لمسابقة دوري رجال اليد طبيعية ومنطقية، ولم تغير مواقع الساعين إلى الصدارة والتي انحصرت بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، حيث حافظ شباب الأهلي على الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة عقب فوزه على النصر بعقر داره 27/‏‏‏‏31 ليتراجع الأزرق للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، وحل الشارقة وصيفاً برصيد 19 نقطة عقب فوزه على الوحدة 22/‏‏‏‏15 منحت الوحدة المركز السابع برصيد 9 نقاط، ومنح فارق الأهداف الوصل المركز الثالث برصيد 18 نقطة عقب فوزه الصعب على الجزيرة 23/‏‏‏‏24، ليتراجع فخر أبوظبي للمركز السادس برصيد 13 نقطة، وتقدم فريق العين للمركز الخامس عقب فوزه على بني ياس بنتيجة 22/‏‏‏‏31 ليستمر السماوي بمركزه التاسع برصيد 8 نقاط.

صدارة

شكلت مباراة الصالة الزرقاء قمة الجولة، رغم أن البداية جاءت متكافئة بين طرفيها النصر صاحب الأرض والضيف شباب الأهلي لغاية آخر تعادل 3/‏‏‏‏3، ومن بعدها يقود شباب الأهلي بقية الشوط لمصلحته وسط الإثارة والتحدي لنهاية الشوط للضيوف 15/‏‏‏‏18.

وكادت الأحداث التي شهدتها صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء أن تفسد الجولة ولكن تدخل العقلاء ورجال الشرطة مانعاً لمضاعفة المشكلات التي حدثت بين لاعبي فريقي النصر وشباب الأهلي وخاصة في الثواني الأخيرة، وعقب ختام المباراة بينهما، والتي شهدت 3 بطاقات حمراء نالت لاعبي شباب الأهلي مرزوق أحمد الذي اعترض على قرار الحكمين محمد النعيمي وإسماعيل سالم ما استدعى الحكمين لرفع البطاقة الحمراء، ومن ثم البطاقة الزرقاء، وطالت البطاقة الحمراء الثانية زميله أحمد ربيع الذي حاول التهجم على لاعب النصر حمد محمد، ما استدعى سحب بطاقتيهما وكتابة تقرير لرفعه للجنة المسابقات في اتحاد اللعبة.

وجاءت البطاقة الحمراء الثالثة لتطال لاعب النصر سلطان سعيد للخشونة المتعمدة، كما شهدت المباراة المجنونة البطاقة الصفراء لمدرب النصر سعيد محمد، ليخرج بعدها الحكمان بحماية الشرطة.