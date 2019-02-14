أعين رماة الإمارات على «ذهبية» بطولة الكويت

المصدر: Ⅶ الكويت – أحمد عبد اللطيف

تختتم عصر اليوم بطولة أمير الكويت الدولية الكبرى الثامنة للرماية والتي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وشهدت منافسات قوية كونها مدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي، وشارك فيها 420 رامياً ورامية يمثلون 42 دولة، ويشهد اليوم الأخير لمنافسات مسابقة الإسكيت للرجال والسيدات مشاركة قوية للثلاثي الإماراتي سيف بن فطيس وظاهر العرياني وأحمد الحمادي بعدما تم أمس رمي 75 طلقة.

وستقام اليوم باقي الجولة النهائية من التصفيات بإصابة 50 طبقاً ليتحدد بعدها أصحاب المراكز الثمانية الأولى التي ستدخل المنافسة على الميداليات الثلاث، وظهر أداء الثلاثي الإماراتي أمس مرتفعاً للغابة ومن المتوقع أن يكون لهم نصيب من الذهب، بعدما ضمنت صربيا صدارة أسلحة ضغط الهواء بعد أن تسلحت بأفضل أبطال العالم في مسابقاتها، وتسعى الكويت لضمان المركز الأول والذي تحتله حالياً في منافسات الأطباق الطائرة باعتبارها تملك أمهر أبطال آسيا والعالم في مسابقاتها.

تأهل

من جانبه، أشاد المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية بأداء لاعبي الإمارات خلال منافسات بطولة الأمير للرماية وخاصة سيف بن فطيس الذي أصبح المرشح الأول للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتحقيق حلم الرماية الإماراتية والعربية والخليجية بالظفر بميدالية أولمبية تضاف لسجل الإمارات عالمياً، موضحاً أن البطولة تعتبر خير استعداد للرماة المشاركين في بطولة كأس العالم بمدينة العين أبريل المقبل، ومونديال كوريا مايو المقبل واللتان يكتسبان أهمية كبيرة كونهما مؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وواصل: إلى جانب أداء الرماة الإماراتيين، قدم رماة الكويت أداء مميزاً في خلال المنافسات ويعد ذلك استكمالاً لتميزهم في البطولات الدولية الكبيرة وتصدرهم ترتيب مسابقات الخرطوش بالبطولة بعد تحقيقهم ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة أمام منتخب إيطاليا القوي، مشيراً إلى أن رماتنا قادرون على إضافة المزيد من الميداليات في مسابقة رماية الإسكيت للرجال والسيدات اليوم.