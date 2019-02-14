لطيف ناصري: دولية دبي للسلة تستحق الدعم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشاد لطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف، الذي قدم كأس المركز الثالث لفريق مايتي سبورت الفلبيني، في الختام الناجح النسخة الثلاثين «نسخة التسامح» لبطولة دبي الدولية لكرة السلةّ، مشيراً إلى أن المنظمين في اتحاد السلة بدولة الإمارات، بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، و«شركة سما»، نجحا في اختيار أفضل الفرق العربية والآسيوية، وانعكس ذلك إيجاباً على الناحيتين الفنية والجماهيرية، بشهادة الجميع، وطالب رئيس مجموعة شركات صدف، بالمحافظة على استمرارية البطولة، التي تم تمثل محطة إعداد قوية كل عام لمنتخب الإمارات، حيث تتوفر فيها مباريات للمنتخب، لا يمكن تحقيقها بأي حال في التجارب الودية الدولية. موضحاً، أن مجموعته حريصة على المشاركة في البطولة كل عام.