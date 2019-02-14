«تيم أنجل وولف» يخوض تحدي الترايثلون في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستقبل غداً حلبة مرسى ياس فريق تيم أنجل وولف، الذي يشارك في تحدي ترايثلون 70.3، الأول من نوعه، والذي يعد جزءًا من التحدي الذي يتضمن سبعة سباقات ترايثلون تقام في سبع إمارات خلال سبعة أيام.

ويسعى الفريق لتقديم الدعم للرسالة المشتركة مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تهدف إلى تحقيق الدمج ونشر الوعي في المجتمع فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتكون فريق تيم أنجل وولف من الأب نِك واتسون وابنه ريو، حيث استطاع أن يلفت الانتباه ويحقق الأرقام القياسية ويحظى بالاهتمام الكبير بعد المشاركة في عدد من أصعب السباقات حول العالم.

ويتوجه نِك، المقيم في دبي، وعضو البحرية الملكية سابقًا، للمشاركة في كل السباقات برفقة ابنه ريو، الذي لديه حالة «1Q44 Deletion de Novo» حيث يعاني من صعوبة في المشي ويتواصل مع من حوله بلغة الإشارة.

وخلال تحدي ترايثلون 70.3، سيجلس ريو خلف والده في قارب كاياك مصمم خصيصًا له ليسبحا لمسافة 1.9 كم، ثم سيدفعه في عربة لمسافة 90 كم أثناء قيادة الدراجة، ومن ثم خلال مرحلة الجري لمسافة 21 كم.

ويعد سباق ترايثلون ياس من ضمان من أبرز الفعاليات المجتمعية التي تشهد مشاركة رياضية هائلة، حيث تستقطب ما يزيد على 1100 رياضي يشاركون في سباقات السباحة وركوب الدراجات والجري على الحلبة الشهيرة التي يقام عليها سباق الفورمولا 1.