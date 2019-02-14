الدنماركية فوزنياكي تسعى إلى لقبها الثاني في «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تعود نجمة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إلى دبي الأسبوع المقبل لبدء حملة انتزاع لقبها الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق في الأحد المقبل بمشاركة ألمع لاعبي ولاعبات الكرة الصفراء في العالم.

عانت بطلة دبي 2011 من بداية متعثرة هذا الموسم، حيث خسرت في الدور الثاني لبطولة أوكلاند أمام إحدى المتأهلات في التصنيف 152، قبل أن تخفق في الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، وتودعها في الدور الثالث إثر سقوطها أمام ماريا شارابوفا في ملبورن، غير أنها لم تستسلم تحت وطأة تلك النكسات، بل كانت لها حافزاً لبذل مزيد من الجهود، حيث قالت بعد هزيمتها في ملبورن: «أنا لاعبة أحب المنافسة وأعشق الفوز، وأكره الهزيمة، وأمقت الخسارة أكثر من حبي للفوز، وهذا ما يحفزني للمضي قدماً كي أتحسن وأكون أفضل خلال مقارعتي لأفضل اللاعبات في العالم، ومحاولة الفوز في البطولات الهامة، ولهذا السبب أنا هنا، وهذا ما أرغب في القيام به».

واكتشفت فوزنياكي، المصنفة الـ 10 حالياً، بعد مشاركتها في بطولة ويمبلدون العام الماضي إصابتها بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وأضافت: «شكل الأمر لي صدمة في البداية، فبعد أن كنت أشعر بأني في أوج لياقتي، أكتشف فجأة أن لديّ مشكلة يجب التعامل معها، ففي بعض الأيام أستيقظ ولا أستطيع النهوض من سريري، يجب أن أكون إيجابية وأن أتعامل معها».

وبالفعل نجحت فوزنياكي في تجاوز حالتها في نهاية الموسم الماضي عندما انتزعت لقبها الـ 30 في مسيرتها في بطولة بكين.

وأمام فوزنياكي مواجهات صعبة مرتقبة في دبي نظراً لمشاركة ثماني لاعبات أخريات من المصنفات العشر الأُول في العالم، تتقدمهم نعومي أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة وحاملة لقب دورة الولايات المتحدة، وبيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين وحاملة لقب بطولة سيدني 2019، وسيمونا هاليب، بطلة فرنسا المفتوحة، وإلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين، وكارولينا بليشكوفا، حاملة لقب بطولة بريسبن 2019، وبطلتا غراند سلام السابقتين، غاربين موغوروزا وايلينا أوستابينكو.