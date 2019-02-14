إطلاق تذاكر الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص عن إطلاق تذاكر الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم، والذي تستضيفه الإمارات من 14 وإلى 21 مارس 2019.

ويقام حفل الافتتاح في استاد مدينة زايد الرياضية 14 مارس الساعة 5 مساءً، مستعرضاً المعنى الحقيقي للإنسانية والتضامن بأجمل صورها.

وستتاح لأكثر من 40 ألف متفرج في مدينة زايد الرياضية وملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة لتشجيع اللاعبين الموهوبين من أصحاب الهمم الذين يفوق عددهم 7500 رياضي يمثلون أكثر من 190 دولة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لهم وهم يظهرون مواهبهم وقدراتهم في الحدث المرتقب. وسيشهد عرض حفل الافتتاح مشاركة مجموعة كبيرة من الدول لرسم لوحة تضامنية تحمل رمز الأولمبياد الخاص ورسالته الإنسانية، كما سيرافق الرياضيون عدداً من الأبطال والمشاهير ممن كانت لهم إنجازات كبيرة دونتها حركة الأولمبياد الخاص.