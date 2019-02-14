الأردني شناعة بطلاً لرابع جولات غولف أساتذة الشباب

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حقق اللاعب الأردني موسى شناعة، بضربتين فوق المعدل، المركز الأول في بطولة أساتذة الشباب المفتوحة للغولف والتي نظمتها شركة تنظيم فعاليات الغولف، على ملاعب نادي الميدان للغولف بدبي، وحل ثانياً الإنجليزي ليام مولين بواقع 3 ضربات فوق المعدل، وجاء ثالثاً الأسترالي ايثان اندرسون بـ 3 ضربات فوق المعدل، وقام عبدالله شناعة ومحمد الحلو، بتتويج الفائزين باحتفاليه كبيرة، وستقام الجولة الخامسة 15 مارس المقبل، على ملاعب نادي الادريس مونتغمري بدبي، وتقام هذه البطولة تحت التصنيف العالمي لأول مرة في المنطقة، وتجرى من 6 جولات بواقع جولة واحدة شهرياً، وبمشاركة كبيرة من أكثر من 48 لاعباً من البنين والفتيات، وتأتي هذه البطولة بدعم وإشراف اتحاد الإمارات للغولف، وشهدت مشاركة 7 لاعبين ولاعبات من المنتخبات الوطنية بفئة الناشئين، إلى جانب العديد من اللاعبين المقيمين، وتعتبر البطولة من البطولات المصنفة عالمياً، حيث يحصل اللاعبون المشاركون من دولة الإمارات على نقاط التصنيف العالمي وطوال الموسم، وفي فئه الشباب (صافي)، جاء بالمركز الأول لاعب منتخبنا للناشئين ريان المازمي تلاه 4 لاعبين تساووا بالنتيجة وهم السويسري مرويس ارجندويل ولاعب منتخبنا سلطان الجسمي والهندي سيد روهان شاه والأردني الأصغر بالبطولة ذو 8 سنوات هاشم شناعة، وحل ثالثاً لاعب منتخب الإمارات للناشئين عبدالله كلبت، وفازت بفئة السيدات (عام)، يونجي كانخ الكورية الجنوبية، بنتيجة 3 ضربات فوق المعدل، تبعتها التايوانية ليانغ وي لو بواقع 8 ضربات فوق المعدل وحلت ثالثة الفلبينية جيمي كامارو، بواقع عشر ضربات فوق المعدل، وتصدرت فئه السيدات (صافي)، البلجيكية سين دي ميلكر، وجاءت ثانية لاعبة منتخبنا ريما الحلو وثالثة الأمريكية مايا جاودين.