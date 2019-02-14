بطولة أبوظبي لـ «الكايت سيرف» تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة الكايت سيرف، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة لاعبين ولاعبات من 10 دول، من بينهم لاعبون عالميون في الكايت سيرف، ويعد المنتخب البولندي وكذلك الإيطالي، أبرز الموجودين في المنافسات، إذ وصل عدد المسجلين في المنافسات الأولية إلى 30 لاعباً ولاعبة، وهو عدد قابل للزيادة من انطلاقة المنافسات، وكانت النسخ الثلاث الماضية، قد حققت نجاحاً كبيراً، من خلال مشاركة دولية قوية، وتوج الفرنسي بارلير نيكولا بطلاً للنسخة الماضية، وتفوق على 40 منافساً مما يقرب من عشر دول، منهم خمسة من بين أفضل عشرة على مستوى العالم، وعلى صعيد آخر، أعلن النادي عن تنظيم سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يقام على كورنيش العاصمة أيضاً، بالتزامن مع بطولة الكايت سيرف، ويتسابق البحارة المشاركون لمسافة سبعة أميال بحرية، وتخصص هذه الفئة للشباب والناشئين فقط، من أجل تعوديهم على التسابق قبل الانتقال للفئات الكبرى من السباقات، وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، جوائز مالية قيمة للفائزين، بهدف تحفيزهم على الوجود والمشاركة، لا سيما أن فئة 22 قدماً، هي الأساس الذي يقوم عليه بناء بحار متميز في المستقبل، وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، أن بطولة هذا العام، سوف تشهد إثارة بالغة، لا سيما أن الجميع يسعى لحصد لقب هذا الموسم، وشدد على أن الجميع جاهز لانطلاقة المنافسات التي تتضمن أربع فئات، اثنتين للرجال والسيدات للبالغين، ومثلهما للصغار.