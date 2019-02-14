الإمارات تنظم أول نسخة لكأس العرب للسنوكر أبريل المقبل

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

تنظم الإمارات أول نسخة لكأس الاتحاد العربي للسنوكر خاصة بالفرق اعتباراً من العام الحالي، وتم تحديد الفترة بين 10 و17 أبريل المقبل، موعداً لهذه البطولة المستحدثة بمشاركة أكبر عدد من الدول العربية، وجاء التنسيق بين اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر والاتحاد العربي للعبة، استناداً إلى الدور الرائد للإمارات في هذه اللعبة بدعم ورعاية كريمة للشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، الذي وجّه ببدء الترتيبات للبطولة منذ الآن، وأوضح محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، أن بطولة كأس الاتحاد العربي ستكون إضافة جديدة في منظومة اللعبة على الخارطة العربية وجزءاً من التطوّر الذي يقوم به اتحاد الإمارات في الاهتمام باللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد يولي ملف التطوير اهتماماً خاصاً، لاسيما بعد الإعلان مؤخراً عن إشهار بطولة دبي الدولية للسنوكر، المقرر انطلاقتها لأول مرة في 20 فبراير الحالي وتستمر حتى الثالث من مارس المقبل، وقال رئيس لجنة المسابقات: إن بطولة كأس الاتحاد العربي سوف تستقطب عدداً كبيراً من الدول العربية، من واقع التجارب السابقة في تنظيم واستضافة الإمارات للبطولات الإقليمية في اللعبة، مشيراً إلى خصوصية هذه البطولة من كونها محصورة في منافسات الفرق، مما يجعل كل المنتخبات تحرص على الدفع بأفضل لاعبيها من النخبة في تشكيل فرقها بالبطولة، وأوضح أن الاستعداد للبطولة على صعيد المنتخب الوطني، لا يقل عن التنظيم وسوف تدفع الإمارات بأفضل اللاعبين المعروفين محلياً وخارجياً، وستكون بطولة دبي الدولية استحقاقاً مهماً لتجهيز المنتخب لكأس الاتحاد العربي، مشيراً إلى توفر الخبرة الكبيرة لاتحاد اللعبة ولاعبي المنتخب للتحضير الجيد للبطولتين من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.