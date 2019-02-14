3 ملايين دولار جائزة بطل جولة «موانئ دبي العالمية» للغولف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ستصبح بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة التي تقدم أغلى جائزة للاعب فائز بلقب بطولة غولف على مستوى العالم، بعد إعلان المنظمين عن رفع قيمة جائزة البطل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 113 ٪، عن مبلغ 1,33 مليون دولار، الذي ناله الإنجليزي داني ويليت بطل النسخة الأخيرة، وتقام جولة موانئ دبي العالمية سنوياً، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وتعلن عن موسم الجولة الأوروبية للغولف، الذي يحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتحتضنها عقارات جميرا للغولف من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، لتكون النسخة الحالية مرتقبة أكثر من أي وقت مضى.

أكبر جائزة

ويأتي إعلان أكبر جائزة في تاريخ الغولف، كأحد التغييرات العديدة التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك تعديل 5 ملايين دولار أمريكي إلى جائزة «السباق إلى دبي» الإضافية، والتي سيتم تقسيمها الآن بين أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي»، بدلاً من العشرة الأوائل، مع نيل الفائز في نسخة عام 2019 بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1.25 مليون دولار أمريكي، التي حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي، وتعني هذه التغييرات، احتمالية فوز اللاعبين بمبلغ 5 ملايين دولار، من الحصول على لقب جولة موانئ دبي العالمية، ولقب «السباق إلى دبي».

مزيد من الإثارة

وقال داني فان أوتيرديجك نائب الرئيس الأول للاتصالات في مواني دبي العالمية: هذا خبر ممتاز لكل من يشارك في الجولة الأوروبية للغولف، فهو يعني المزيد من الترفيه والإثارة للجماهير، والمزيد من الحوافز للاعبين، وإبراز أكبر لرياضة الغولف عموماً، والأهم من ذلك، أنني أشعر بالسعادة، لأنه مع تقديم أغلى جائزة في عالم الغولف، ستظل بطولة جولة موانئ دبي العالمية، واحدة من أكثر الألقاب المرغوبة في الرياضة، هذه الأخبار هي شهادة على نجاح شراكة موانئ دبي العالمية مع الجولة الأوروبية في السنوات العشر الماضية، ونحن سعداء لأن استثماراتنا سمحت للبطولة بالاستمرار في النمو والحفاظ على موقعها في قمة الجولة الأوروبية.

آلية النقاط

ومن جانبه، تحدث كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية، وقال: إن التغييرات التي أعلناها اليوم من خلال رفع قيمة الجوائز المالية للفائزين وآلية ترتيب نقاط «السباق إلى دبي» والجائزة الإضافية، فإن التصميم الحالي للمنافسات، سيسهم في زيادة الإثارة لمتابعي الجولة، مع الاقتراب من نهاية الموسم سنوياً.

50

ستشهد جولة موانئ دبي العالمية للغولف 2019، تشكيلة أكثر حصرية من نجوم اللعبة، حيث سينخفض عدد اللاعبين المشاركين من 60 لاعباً على مدار الموسم، إلى أفضل 50 لاعباً فقط على مدار الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف.