اتحاد الكاراتيه يكرّم «دبي الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرّم اتحاد الكاراتيه، مدير عام قنوات دبي الرياضية الزميل عبد الرحمن أمين، خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد إلى قناة (المشاهير)، في مقرها بمؤسسة دبي للإعلام، وضم وفد الاتحاد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بنقل أحداث بطولة (بريميرليغ) دبي للكاراتيه التي تحتضنها صالة نادي الوصل من 15 - 17 الجاري. وتنقل قناة (المشاهير) أحداثها على الهواء مباشرة، من خلال برنامج خاص يعده ويقدمه الزميل حسن عودة، يرصد من خلاله كل تفاصيل الحدث العالمي الكبير، وفي ختام اللقاء، قام اللواء (م) ناصر الرزوقي بتسليم عبد الرحمن أمين، درع الاتحاد وميدالية البطولة.