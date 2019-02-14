أيمن عبد الوهاب: «أبوظبي للأولمبياد الخاص» نقلة نوعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قبل 30 يوماً على انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وصف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأنها ستحقق كل النجاح والهدف السامي من إقامتها نحو الدمج والتسامح وقبول الآخر، خاصة أنها تعد الأكبر والأضخم في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص منذ نسخة شيكاغو 1968.

وقال: هذا ما يجعلنا على يقين بأنها ستحدث نقلة نوعية كبيرة نحو الاهتمام بذوي الإعاقة الفكرية في 193 دولة ستشارك في المنافسات، موضحاً أن الرياضات الموحدة استطاعت أن تجذب لها مليوناً ونصف المليون حيث يشارك في الفريق الواحد ذوو الإعاقة الفكرية، وهو ما يجعل نظرة العالم لذوى الإعاقة الفكرية تتغير، وهذا الأمر يجعلنا نشعر بسعادة حقيقية على كل ما نقوم به.

وأضاف الرئيس الإقليمي أنه يتابع وعن كثب استعدادات برامج منطقة الـ 22 دولة في الشرق الأوسط، التي ستشارك في تلك الألعاب في أكبر مشاركة لها على الإطلاق في حدث أولمبي أو بارأولمبي، وهو أمر يدعوننا إلى الفخر والشعور بالسعادة بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو الاهتمام بذوي الإعاقة الفكرية وما يقدمه لهم الأولمبياد الخاص سواء على المستوى الرياضي من خلال الألعاب والمسابقات المختلفة أو على المستوى الصحي أو الاجتماعي والإنساني، وختم تصريحاته قائلاً: يكفينا فخراً أن ألعاب أبوظبي هي الأكبر والأضخم من خلال مشاركة 7500 لاعب ولاعبة، من خلال عدد كبير من الرياضات الأولمبية الـ 24 التي تضمها المنافسات.