«فراعنة الهمم» أبطال دولية فزاع لرفعات القوة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق المنتخب المصري كأس بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم دبي 2019، التي استضافها مجمع ند الشبا الرياضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح الفراعنة في التقدم على منافسيهم بفارق كبير، حيث حققوا 19 ميدالية (14 ذهبية، 3 فضيات، وبرونزيتين).

وقام ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بتسليم الكأس إلى رئيس البعثة المصرية، في حين، قام بتكريم لاعبي الفريق مشعل العلي مدير الفعاليات في اقتصادية دبي، ومحمد علي المرزوقي مدير عمليات السفن السياحية من موانئ دبي العالمية.

وفي منافسة آخر مجموعات البطولة، حقق لاعب منتخب الأردن جميل شبلي ذهبية وزن أكثر من 107 رجال، ليرتفع رصيد الأردن إلى 6 ميداليات «3 ذهبيات، فضية، و برونزيتين» لينال المركز الثالث في جدول ترتيب الدول بعد منتخب مصر البطل والوصيف البرازيلي التي حققت 11 ميدالية بينها 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات. وفي منافسات اليوم الأخير أيضاً سجلت البرازيلية ماريا ريتا دي أوليفيرو رقماً عالمياً جديداً في وزن 87 كغ ناشئات.

شهدت البطولة حفل ختام رائعاً، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية الخاصة بأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وحمزة عباس مدير لجنة الفعاليات والمسؤولية المجتمعية في هيئة صحة دبي، وأحمد الشامسي مدير أول إسعاد الموظفين في هيئة مياه وكهرباء دبي.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد، دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بإقامة هذه النسخة من البطولة في مجمع ند الشبا الرياضي، موجهاً الشكر إلى الرعاة والمتطوعين والإعلاميين وكل منظومة العمل في بطولة فزاع الدولية.

وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم دبي 2019 تسهم في خلق ثقافة مشجعة لدمج أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمعات، لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، لتحقيق أحلامهم ولتمكينهم ودمجهم في مجتمعهم الذي هم جزء لا يتجزأ منه بلدانهم».–

منافسة

بدوره، قال حريز المر بن حريز: «أثبتت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم نجاحها عاماً بعد عام في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين والدول، وباتت تشكل منصة قارية لرفع روح التحدي لهذه الفئة المهمة في المجتمع. ومن منطلق المسؤولية الكبيرة والدور المنوط بنا لتذليل العقبات ومد الجسور في سبيل تعزيز دمج أصحاب الهمم، نثمن جهود اللجنة المنظمة لإضافة فئات جديدة من أصحاب الهمم».