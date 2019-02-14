اتحاد السباحة يختتم دورة حكام المياه المفتوحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم اتحاد السباحة، أول من أمس، دورة الدراسات الدولية لحكام سباحة المياه المفتوحة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، في مركز إعداد القادة بدبي، وذلك بحضور المدير المالي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة خليفة الكعبي، وتأتي ضمن برنامج الدورات المعتمد في الاتحاد بالتعاون مع مركز إعداد القادة، وقد حاضر في الدورة المحاضر الدولي، المصري أسامة الشاذلي، ونقل خليفة الكعبي، تحيات سلطان السماحي رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس للدارسين المشاركين، مشيداً بحرص حكام السباحة على حضور الدورة لصقلهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد بقانون السباحة لتطوير أدائهم المتميز بوصفهم العمود الفقري لاتحاد السباحة ونجاحهم من نجاح الاتحاد بالمشاركة بجميع المحافل الوطنية والدولية بالمظهر الذي يليق بدولة الإمارات.