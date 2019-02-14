وفاة لاعب الشارقة تؤجل جولة يد الناشئين

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري العام للناشئين، والتي تضمنت أربع مباريات، والتي كان مقرراً إقامتها أمس، لتقام في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، وذلك عقب وفاة عيسى علي مبارك سويد لاعب فريق نادي الشارقة لفئة الناشئين، والذي انتقل إلى جوار ربه مساء أول من أمس الثلاثاء.

وكان المغفور له بإذن الله تعالى، عيسى علي مبارك سويد، قد وافته المنية، إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء إجرائه عملية الإحماء قبل خوض الحصة التدريبية بنادي الشارقة، وتم بالفعل نقله إلى مستشفى القاسمي، لكنه فارق الحياة، ليتم دفنه ظهر أمس في مقبرة الشارقة بمنطقة الصناعية.