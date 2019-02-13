سعيد بن مكتوم يتصدر افتتاحية الرماية للوحدات المساندة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والتي تقام ضمن مهرجان الرماية السنوي التاسع للوحدات المساندة 2019 والتي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وجاءت الصدارة منفردة للشيخ سعيد بن مكتوم، عقب نهاية الجولة الثالثة لليوم الأول، من مسابقة الاسكيت التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون وحدهم وبرصيد 72 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وتستأنف منافسات اليوم الثاني برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً ثم النهائيات وفق القانون الدولي يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، هناك تكريم ينتظر الفائزين في جميع المسابقات ولجميع الفئات في الحفل الختامي يوم 23 بالمجمع الرياضي «المرتقب» بمنطقة الريف.