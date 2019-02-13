مارين تشيليتش يعود إلى «دولية دبي للتنس»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يعود الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف العاشر عالمياً، للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي يستضيفها استاد السوق الحرة من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، ويتطلع تشيليتش إلى السير على خطى مواطنه غوران إيفانزفيتش الذي تُوج بلقب دبي في عام 1996، وحل ثانياً في العام التالي، قبل أن يفوز بكأس ويمبلدون في 2001، ويتحول لاحقاً إلى التدريب ليتولى مهمة تدريب تشيليتش من سبتمبر 2013 إلى يوليو 2016، وهي الفترة التي فاز خلالها الأخير ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ويزخر سجل تشيليتش حالياً بألقاب 18 بطولة دولية، ووصل إلى نهائي 14 بطولة أخرى، بما فيها بطولتا أستراليا المفتوحة في 2018، وويمبلدون في 2017، حيث واجه في نهائي الأخيرة روجيه فيدرر بالدموع نتيجة التهاب في قدمه اليمنى، أعاق حركته على نحو كبير، وشاءت الصدفة أن يلتقي القطبان مجدداً خلال عطلة نهاية الموسم في ذات المكان في جزر المالديف، وتنتظر تشيليتش في بطولة دبي مواجهات صعبة تفرضها قائمة غنية بالنجوم من أمثال روجيه فيدرر، بطل دبي سبع مرات، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي تألق في أستراليا المفتوحة، وروبيرتو باوتيستا آغوت، حامل اللقب.

أخلاق عالية

ويتحلى تشيليتش بأخلاق عالية وتواضع وهدوء ملحوظين، ولم تغير الشهرة من شخصيته، رغم تتويجه بإحدى البطولات الأربع الكبرى، وتأهله إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحتين، ودخوله قائمة المصنفين الثلاث الأوائل في العالم، وفوزه مع فريق بلاده بكأس ديفيز خلال الأشهر القليلة الماضية، واستغل تشيليتش نجاحه وتأثيره لمد يد العون للآخرين، حيث أطلق في عام 2016 مؤسسة مارين تشيليتش للأعمال الخيرية، ليفوز بذات العام بجائزة آرثر آش الإنسانية من الرابطة الدولية لمحترفي التنس، وقال كولم ماكلوكلين، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أمضى ملرين تشيليتش مسيرة طويلة وناجحة في عالم التنس، وصل فيها إلى أعلى مستويات هذه اللعبة، ونحن سعداء بعودته مجدداً إلى دبي.

نجاح

ورحب صلاح تهلك، مدير البطولة، بعودة مارين تشيليتش إلى دبي بعد تغيبه عن بطولتها منذ عام 2010، حين وصل إلى ربع النهائي، وأشار إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين والتحق بالمصنفين العشرة الأوائل في العالم منذ 2016، وسيكون جديراً بالمتابعة في بطولة العام.