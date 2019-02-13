مبارزة الإمارات تحصد 10 ميداليات في «عربية الكويت»

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

عشر ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات، هي حصيلة مشاركة بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة بالبطولة العربية للشباب والناشئين المقامة حالياً بالكويت، وحتى يومها الرابع لتكون هذه الحصيلة هي الأجمل والأروع لمنتخب الإمارات للمبارزة خارجياً على مدار مشوار مشاركاته بالبطولات العربية للمبارزة للشباب والناشئين، وتقام المنافسات على صالة الاتحاد الكويتي للمبارزة ويشارك بالبطولة اكثر من 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون سبع دول عربية هي الإمارات والكويت والعراق والسعودية وسوريا والبحرين وفلسطين.

سيطرة

وشهدت البطولة سيطرة قوية من فتيات منتخب الإمارات للمبارزة، على معظم ألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين للمبارزة المقامة بالكويت حالياً تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى الفرقي، وحصلت فتياتنا على 5 ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات وفضيتين متنوعة في مسابقات منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 17 سنة وللشباب تحت 20 سنة، وسلاح سيف المبارزة (الايبيه)، وسلاح السيف (السابر)، وذلك بعد أن فازت البطلة نوره البريكي لاعبة نادي بني ياس الرياضي بلقب البطولة، وحصلت شهد أحمد على الميداليتين الفضيتين للمسابقتين، في حين حصلت لطيفة الحوسني على برونزية مسابقة تحت 20 سنة.

متابعة

وتحظى البعثة بمتابعة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، لحظة بلحظة والذي يعرب للاعبين واللاعبات عن فخره بهم ويحثهم على بذل ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات وفي اتصال هاتفي لرئيس الاتحاد مع الدكتورة هدى المطروشي رئيسة البعثة، أعرب القاسمي عن فخره وسعادته الغامرة بإنجاز لاعبينا ولاعباتنا واعتلائهم منصات التتويج في البطولات الدولية.

الختام اليوم

من المقرر أن تختتم البطولة اليوم بمنافسات سلاح الايبيه تحت 17، 20 سنة فرق للشباب والفتيات والتي يشارك بها لاعبونا محمد المازمي وسيف أحمد ومايد محمد وعمر بالسلاح وخالد بالسلاح وشوق بلال وريم الشماع وفجر المرزوقي وعائشة عبيد، وسيغادر بعدها أبطالنا صالة المنافسات مباشرة الى مطار الكويت الدولي للعودة الى الإمارات، ومن المتوقع وصول الأبطال الى مطار دبي في الحادية عشرة مساءً.