بطولة الإمارات للمواي تاي تتوج أبطال المستقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، بصالة نادي الجزيرة، بطولة الإمارات للمواي تاي الثانية، التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ على مدى ثلاثة أيام، تزامناً مع عام التسامح.

وشهدت مشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 36 نادياً من مختلف مناطق الدولة، بمختلف الأوزان والتي أفرزت كوكبه من اللاعبين الصاعدين الذين يمثلون أبطال المستقبل.

وحصد الميداليات الذهبية في الجولة الختامية كل من خالد المري (بريميل) في وزن تحت 51 كغ، وأيوب أحمامو (براميل) وزن تحت 67، وبوجوخا (كوبرا) وزن تحت 67، وبوجدان (تي كي ما) وزن تحت 75، وفاز كيريل من صالة (تي كي ما) بذهبية وزن فوق 75، وزامان فيكتور (بور لايف) وزن تحت 81، والياس حبيب (برايمل) وزن تحت 86، كما فاز بذهبية وزن تحت 91، لاعب أكاديمية تاتين في أبوظبي أمين بورخا، وفاز مصطفى الصلاق من (كوبرا) بذهبية وزن فوق 91، وفي الفئة الثانية (ب) أحرز الميداليات الذهبية راشد السويدي (كوبرا) وزن تحت 60، وخالد الشواي (أكاديمية ثاياكامب) وزن تحت 57، ومروان الصاوي (برايمل) وزن تحت 67، وحقق ذهبية وزن تحت 71 لاعب شرطة أبوظبي محمد الأنصاري، وفاز بذهبية وزن تحت 75، لاعب فريق أبوظبي للمواي تاي أيوب بن زيدان، ونال ذهبية وزن تحت 81 اللاعب سيف الشيباني (بلاتنيوم)، وفازت بذهبية وزن تحت 71، هاجر الحمزاوي (برايمل)، وقام ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وضيوف البطولة بتتويج الفائزين الأوائل في مختلف الأوزان.