25 مؤسسة تشارك في الألعاب الرياضية الأولى للشركات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد أكثر من 700 موظف وموظفة يمثلون 25 شركة في الدولة، مشاركتهم في فعاليات النسخة الأولى لدورة الألعاب الرياضية للشركات، وهي المبادرة المجتمعية الرائدة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة كوربوريت سبورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من أجل تبني المجتمع الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة وحيوية، وجاء الإعلان عن عدد المشاركين، مع غلق باب التسجيل أمس، بعدما شهد إقبالاً واسعاً من الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة، ومنتسبيها للتنافس في أجواء خارج إطار العمل الروتيني، حيث ستقام المنافسات يومي 22 و23 فبراير الجاري، وتشهد إقامة 18 مسابقة رياضية في ألعاب فردية وجماعية، وتحتضنها المدرسة السويسرية الدولية في دبي، الموقع الرسمي للمنافسات، علماً أن الافتتاح الرسمي للحدث سيكون مساء يوم 21 من الشهر نفسه، في جزيرة «جميرا باي»، في منتجع بولغاري الخلاب.

المنافسات مفتوحة

وأكدت شركة كوربوريت سبورتس، الشركة المكرسة لدعم وتسهيل ممارسة الرياضة والنشاط البدني للشركات والمؤسسات، أن المنافسات ستكون متاحة للموظفين من كل الأعمار والجنسيات، وذلك في عطلة نهاية أسبوع، حافلة بالفعاليات المرافقة أيضاً، من أجل تعزيز التواصل بين الموظفين وجعل حياة العمل أكثر توازناً عبر النشاط الرياضي من خلال التنافس في بطولة ذات أجواء ودية، ويحقق كذلك رؤية مجلس دبي الرياضي، وهي بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد، حيث سيتم إعداد مرافق للعائلات والأصدقاء المرافقين للحضور ودعم المشاركين، والاستمتاع بالأجواء المناسبة للأطفال والأنشطة ووسائل الترفيه المميزة في قرية العائلة الترفيهية، بما يجعل من الحدث تجربة متكاملة لكل أفراد العائلة، وسيتم إقامة عدد من الحصص حول معلومات الصحة واللياقة البدنية ذات موضوعات متعددة تم برمجتها في موقع المدرسة طوال يومي المنافسات، ستكون مفتوحة للحضور من المشاركين وعائلاتهم.

مبادرة مجتمعية

وكشف محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، عن مبادرة إنسانية مجتمعية، بعدما أعلن عن دعم جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، من خلال تخصيص مبلغ 100 درهم عن كل مشارك في «الألعاب الرياضية للشركات»، إلى جانب تخصيص مبلغ مالي إضافي سيتم الإعلان عنه في ختام الحدث.

حفل الجوائز

يقام حفل توزيع الجوائز وتتويج الفائزين في ختام اليوم الثاني للمنافسات 23 فبراير الجاري، حيث سيتم تقديم جوائز قيّمة عبارة عن كؤوس ومبالغ مالية، على أن ينال الفريق الفائز في إجمالي الألعاب برنامجاً صحياً متكاملاً للشركة لمدة 12 شهراً.