جمعية الرياضات الإلكترونية تبحث التعاون مع «رايوت»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

التقى المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وعبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري للجمعية، مع كريم هاشاني مدير إدارة التسويق بمنطقة الشرق الأوسط بشركة «رايوت» المنتجة للعبة «لج أوف ليجند» بمقر الشركة بمنطقة الخليج التجاري بدبي، وأكد الطاهر، أن الهدف من اللقاء هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الشركات المنتجة للألعاب الإلكترونية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعريفهم بأهداف ورسالة الجمعية لأنها الجهة الحكومية الوحيدة التي تمثل الدولة في هذه الرياضة، وتسعى عبر هذه اللقاءات إلى فتح قنوات التواصل مع الشركات المنظمة للبطولات العالمية، وإلى تنظيم واستضافة عدد من البطولات العالمية، ضمن الخطط الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة في دورته الحالية، وبدوره، قال عبد الرحمن الخاجة، إن الجمعية تعمل على تحقيق الأهداف التي وضعتها، وهي التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية بما يخدم مصلحتهم ورفع راية الدولة في المشاركات على الصعد الدولية كافة، ومن جانبه، أشاد كريم هاشاني، بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الرياضات الإلكترونية في تعزيز هذه الرياضة بالمجتمع الإماراتي، وأضاف: تمكنا من معرفة الأهداف التي تم وضعها من أجل تطوير هذه الرياضة في الدولة، ونحن سنعمل جاهدين على دعم الأهداف التي وضعتها الجمعية، سعياً منا في التواجد في الشرق الأوسط، وخاصة في دولة الإمارات، والتي تملك البنية التحتية المثالية للرياضات الإلكترونية.