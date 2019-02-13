«الأولمبية» تبدأ زياراتها الميدانية استعداداً لليوم الرياضي الوطني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

بدأت اللجنة الأولمبية الوطنية تفعيل الزيارات الميدانية مع اقتراب موعد النسخة الرابعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تقام 7 مارس المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استهلت زياراتها بلقاء مجموعة من مديري المدارس والمراكز التعليمية المختلفة ومراكز تأهيل أصحاب الهمم، وقام فريق من اللجنة الأولمبية بجولة ميدانية شملت 4 مؤسسات منوعة هي مدرسة ند الحمر، ومدرسة الكواكب بمنطقة القرهود، ومدرسة جي اس اس، ومركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، حيث تم استعراض أهم محطات اليوم الرياضي الوطني بنسخه الثلاث الماضية، التي حققت مشاركة مجتمعية كبيرة من كل الهيئات والمؤسسات والجهات والأفراد، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الأفكار التي اقترحها فريق العمل التنفيذي لضمان مشاركة أكبر شريحة في الحدث تماشياً مع الأهداف السامية للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي، تمارس فيه الأنشطة الرياضية في أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة والسرور دون التقيد بوقت أو مكان، مما أسهم في منح المبادرة طابعاً مختلفاً لينتظرها الجميع كل عام بشغف في التواجد والمشاركة الفعّالة، وأكد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني هذا العام لها دلالة خاصة، نظراً لكونها تأتي مع عام التسامح في وطن وضع أسس الخير والسلام والمحبة على رأس أولوياته، والمبادرة رسخت أهدافها في النسخ الماضية بقوة لتجني ثمار المودة والتعاون والمحبة في كل عام مع تنافس كل فئات المجتمع.