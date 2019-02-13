بداية إيجابية للشارقة وشباب الأهلي في سوبر شباب اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

نجح فريقا الشارقة وشباب الأهلي في تحقيق بداية إيجابية بانطلاقة بطولة سوبر شباب اليد أول من أمس، حيث فاز الأول على الوصل 33/‏23، والثاني على النصر 26/‏14، يذكر أن الأندية الأربعة هي المشاركة فقط بمسابقات الموسم بفئة الشباب، وسيلتقي يوم الاثنين المقبل وعلى أرض الصالة الرياضية بنادي الشارقة بالجولة الختامية للبطولة، النصر مع الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي، ليسدل الستار بعدها على المسابقة الثانية لهذه المرحلة السنية، وكان فريق الشارقة قد توج بلقب الدوري بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة 24/‏18، وعلى صعيد منافسات فئة الناشئين تحت 15 سنة، فاز فريق الوحدة على العين بنتيجة 30/‏19، والجزيرة على النصر 29/‏21 والشارقة (أ) على الشارقة (ب) بنتيجة 31/‏22، وبني ياس على الوصل بنتيجة 40/‏30.