الإمارات تحتكر ميداليات رماية البندقية للرجال

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

حصد لاعبو منتخب الإمارات الوطني للرماية جميع ميداليات منافسات مسابقة الرماية ضمن فئة R7 50 م رجال بندقية 3 وضعيات (رقود، ارتكاز، وقوف)، بينما حقق اللاعب اللاتفي جيناديس سيشفس الميدالية الذهبية في منافسات فئة P1 10 م رجال مسدس وضع وقوف، وذلك خلال ثاني أيام فعاليات دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، الحدث الرياضي الأهم من نوعه والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، والذي تستضيفه الشارقة حتى 16 فبراير الجاري.

رقم قياسي

وضرب الرامي عبد الله سلطان العرياني، مجدداً، موعداً مع المجد، محققاً رقماً قياسياً جديداً لدولة الإمارات، بفارق ثلاث نقاط عن رقمه البارالمبي القديم، الذي أحرزه في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في ألمانيا عام 2014 ضمن منافسة ثلاثة أوضاع 50 م رجال وكان 1175 نقطة، ليكسر الرقم السابق بواقع 1178 نقطة جديدة، ويهدي بلاده الميدالية الذهبية الثانية في البطولة محرزاً دقة تصويب 1178-64X. في الوقت نفسه، حصل اللاعب عبيد الدهماني على المركز الثاني حاصداً الميدالية الفضية بدقة تصويب 1131-38X، بينما حقق مواطنه البطل عبدالله سيف العرياني المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية بدقة تصويب 1121-39X.

منافسات المسدس

على صعيد منافسات فئة P1 10م رجال مسدس وضع وقوف، حقق متسابق دولة لاتفيا جيناديس سيشفس الميدالية الذهبية والمركز الأول بدقة تصويب 543-8X، بينما انتزع البطل يعقوب الزرعوني المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بدقة تصويب 534-4x، ليكتفي مواطنه الرامي سعيد الطنيجي بالميدالية البرونزية بدقة تصويب 524-5x.

وضع الرقود

وفي منافسات الرماية R9 50م بندقية هوائية وضع الرقود، أحرز الرامي الألماني فووكن تيم الميدالية الذهبية، بينما حصد النمساوي جوهان وندوفر فضية الفئة، لتذهب برونزية المنافسة التي أقيمت على ميدان نادي الذيد الثقافي الرياضي من نصيب لاعب منتخب الإمارات الوطني للرماية، عبدالله الأحبابي.

واستطاع اللاعب الألماني فيكن تيم أن يحقق ذهبيته الأولى في البطولة، بعد حصوله على دقة تصويب 612.5، بينما نال أحرز الرامي النمساوي جوهان وندوفر الفضية بعد حصوله على دقة تصويب 602.7، ليسجّل الأحبابي مكانه في المركز الثالث بعد حصوله على دقة تصويب 601.5 من إجمالي التصويبات في المنافسة.

منافسات المبارزة

وفي منافسات رياضة المبارزة كأس العالم للكبار فئة (A) رجال فردي، توّج الصيني «غانغ سونج» بالميدالية الذهبية، بعد مواجهة مثيرة مع مواطنه «شن ساي وهونغ» الذي نال الميدالية الفضية، بينما اكتفى الإيطالي «ماتيو بيتي» والأوكراني «أندري ديمتشك» بالميدالية البرونزية، في مستهل منافسات المبارزة التي أقيمت أول من أمس، على صالة نادي الثقة للمعاقين، ضمن بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، الحدث الرياضي الأبرز من نوعه على مستوى ألعاب الإعاقة الحركية، والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، والذي تستضيفه الشارقة حتى 16 فبراير الجاري.

كأس العالم

وفي منافسات الرجال كأس العالم للكبار فئة (B) فردي، حصد الصيني «ديو لنغ هو» الميدالية الذهبية، على حساب البريطاني «ديمتري كوتيا»، الذي تحصل على الميدالية الفضية، بينما نال الروسي «البيرت كمالوف» ومواطنه «ألكسندر كوزاكوف» الميدالية البرونزية لنفس الفئة.

منافسات السيدات

وفي الجانب الآخر وعلى صعيد منافسات المبارزة (سلاح الشيش) للسيدات كأس العالم فئة (A)، والتي شهدت تألقاً صينياً واضحاً بعد أن نالت اللاعبة «هيانغ زيو» الميدالية الذهبية، وحصلت مواطنتها «جينغ بيان» على الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية من نصيب «جينغ رونغ»، الميدالية البرونزية، كما تحصلت «يي شيو يو» من هونغ كونغ كونغ على ميدالية برونزية في نفس المنافسة.

وتوجّ الفائزين خلال اليوم الأول لمنافسات رياضة المبارزة كلّ من الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لرياضة المعاقين، وأحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وجاسم حميد آل علي، مدير جمارك المنطقة بمطار الشارقة.

ركيزة أساسية

من جهته ثمن سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، عضو اتحاد الإمارات للرماية، اهتمام القيادة الإماراتية بالإنسان وبنائه، باعتباره ركيزة أساسية للنهضة والتقدم والاهتمام والرعاية بفئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص. وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة تسخير جميع المتطلبات التي تساهم في تطور ورقي الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أجل رعايتها وتأهيلها لتكون قادرة على الاندماج في المجتمع.

خطط

عقد الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر اجتماعاً تنظيمياً ناقش خلاله خططه المستقبلية ومواضيع متعددة بحضور رؤساء وفود دوليين وممثلين عن الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر.

ذهبية لتايلاند في المبارزة

ضمن منافسات المبارزة فئة (B) للسيدات، خطفت التايلاندية سايسوني جانا الميدالية الذهبية، بعد تفوّقها على الروسية «فيكتوريا بويكوفا» التي نالت الميدالية الفضية، فيما حصدت البلاروسية «اليسيا ماكريتسكا» الميدالية البرونزية، واكتفت اليابانية «آنري ساكوريا» بالميدالية البرونزية لنفس الفئة.

العرياني سعيد بالرقم الجديد

أبدى عبدالله العرياني سعادته بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً في البطولة المقامة على أرض الدولة، وعبر عن هذه السعادة بقوله: «يعتبر هذا الرقم الجديد الذي أشعر بسعادة غامرة لتحقيقه هنا على أرض الشارقة، إنجازاً شخصياً لي ولبلدي دولة الإمارات، ولم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع من قيادة دولتها الرشيدة».

فرحة الأحبابي بالبرونز

عبّر الرامي عبد الله الأحبابي عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة والفوز بالميدالية البرونزية، وأن هذا الإنجاز يرجع للدعم والتشجيع من قيادة الدولة لأصحاب الهمم من الرياضيين لتحقيق مراكز متقدمة، حيث توجّه الأحبابي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير الذي يوليه لرياضة المعاقين.