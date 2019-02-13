ذهبية أولى للإمارات في «دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تستمر بطولة فزاع الدولية ليومها الرابع على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي وتستمر معها الإنجازات الكبيرة، حيث حقق البطل الإماراتي الدولي محمد خميس أول ذهبية للإمارات في وزن 97 رجال، بعد منافسة كانت الأقوى في البطولة خاضها مع الأردني معتز الجنيدي والمصري محمد أحمد.

عطاء

وفي وزن 79 كغ سيدات استمر عطاء اللاعبات المصريات، حيث حققت جيهان حسن ذهبية جديدة، بتخطيها التركمانستانية ماياغوزال إيكييفا والهندية سيتي محمودة. وكرّم اللاعبات كل من ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية، ومشعل العلي مدير الفعاليات في اقتصادية دبي، ومحمد المزروعي من موانئ دبي العالمية.

روح رياضية

صفقت الجماهير المصرية والأردنية بحماسة وحرارة، احتراماً وتقديراً لما فعله محمد خميس في آخر رفعة له حين تصدر المجموعة، ليعكسوا المعنى الحقيقي للروح الرياضية التي يتحلون بها، واحترامهم للمنافسة الشريفة بغض النظر عن النتائج. وذكر الأردنيون أن تشجيعهم لخميس ليس بسبب هذه الرفعة وحسب، بل لما يكنونه لخميس من احترام وتقدير، حيث وصفوه باللاعب العربي المخضرم الذي يملك مكانة دولية راقية، وله إنجازات لا تنسى. وفي حضور جمهور إماراتي كبير لتشجيع بطلهم محمد خميس مع عائلته وأطفاله، كان من اللافت وجود مجموعة من كبار السن للمشاركة في دعم ابن الإمارات رغم كبر سنهم، ومعاناة البعض منهم صحياً وقالوا، إنهم يأتون ليشجعوا خميس في كل بطولة من بطولات فزاع، لأن إنجازات خميس ورفعه علم الإمارات عالياً في المحافل والبطولات الدولية تستحق منا الإشادة والتقدير.

قصة تطوّع

تطوّعت عائشة محمد الحمادي منذ أربع سنوات في بطولات فزاع الدولية، كان العمر المتقدم لعائشة يسبب فراغاً كبيراً وعائقاً لها، إلا أن هيئة المجتمع أتاحت لها فرصة التطوّع لأول مرة، وسرعان ما أحست عائشة التي لا تملك أطفالاً بأن أصحاب الهمم والمتطوعين هم أبناؤها وتشاركهم كل مناسباتهم من أفراح أو أحزان.

أما العراقية زهراء يوسف اللعيبي فقد تطوّعت في بطولات فزاع الدولية منذ عامين تقريباً، وهي لا تفوّت أي بطولة أو فعالية تطوعية تخص أصحاب الهمم إلا وتبادر بالتطوع فيها، وتقول زهراء إن قصة قريبها من أصحاب الهمم هي التي ألهمتها للتطوع، ودفعتها لتقديم المساعدة لهذه الفئة من المجتمع.

200

يبلغ عدد المتطوعين في بطولة فزاع الدولية قرابة 200 متطوع، يسهمون في إنجاز العديد من المهام المتعلقة بالبطولة، ويشكلون ركناً أساسياً في إنجاحها.