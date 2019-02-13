ناشئو اليد يشاركون في بطولة البحر المتوسط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد، في بطولة البحر الأبيض المتوسط السادسة عشرة لكرة اليد، والتي ينظمها اتحاد دول حوض البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد، في مدينة بورسعيد المصرية، من 17 – 24 فبراير الجاري، وتأتي المشاركة استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم 2020، وتغادر بعثة المنتخب السبت المقبل، برئاسة محمد عبدالله شريف نائب رئيس الاتحاد، وتضم 16 لاعباً هم: محمد صالح سعيد، سيف وليد العلي، علي سعيد اليعقوبي، محمد عبدالله البلوشي، عبدول حسن بالهوش، محمد خليل الياسي، عمر محمد الشحي، عبدالله سالم المنهالي، أحمد يوسف الحوسني، علي راشد الظنحاني، فهد منصور الجنيبي، سالم جمعة الأسود، ماجد عبدالله المازمي، صلاح إبراهيم الفلاسي، طارق جمعة الأسود، سالم بلال المهيري.